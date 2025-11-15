Maquiladora Hutchinson enfrenta demanda por despido injustificado

El caso se remonta a hace siete años, cuando Claudia Patricia Castro Hernández fue despedida sin motivos aparentes y sin recibir las prestaciones laborales

La empresa Hutchinson Transferencia de Fluidos S.A. de C.V., ubicada en el Parque Industrial del Norte de Reynosa, enfrenta serios problemas legales luego de que se comprobara el despido injustificado de una de sus trabajadoras y se le señalara por la presunta falsificación de documentos oficiales dentro del proceso judicial.

El caso se remonta a hace siete años, cuando Claudia Patricia Castro Hernández fue despedida sin motivos aparentes y sin recibir las prestaciones laborales establecidas por la ley. Desde entonces, la afectada emprendió una batalla legal que, tras varios años de litigio, resultó favorable a su causa.

Sin embargo, en un intento por revertir el fallo, la empresa Hutchinson habría recurrido a la alteración de documentos oficiales con el propósito de intimidar a la excolaboradora y hacerla desistir de su querella.

Esta situación derivó en nuevas denuncias que llevaron el caso ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, instancia que actualmente analiza las pruebas y determinará las responsabilidades correspondientes.

Claudia Patricia Castro Hernández explicó que la denuncia se presentó luego de detectar irregularidades en su expediente laboral, el cual, aseguró, fue modificado de manera deliberada por representantes de la empresa.

“Es la ratificación de la denuncia en contra de Hutchinson Transferencia de Fluidos México S.A. de C.V., ubicada en el Parque Industrial del Norte, y precisamente esta querella se tuvo que realizar toda vez que ellos alteraron los documentos oficiales en mi expediente laboral, el cual ya se ganó. Yo ya lo gané, y ellos lo que hicieron fue alterar los documentos con todo el afán de revertir el resultado que yo ya gané”, señaló la extrabajadora.

De acuerdo con la denunciante, el caso representa una oportunidad para que las autoridades laborales y judiciales del estado sienten un precedente frente a prácticas indebidas dentro del sector industrial.

La afectada expresó su confianza en que la Fiscalía de Justicia en Tamaulipas actuará conforme a derecho y con apego a la Constitución, sin ceder a presiones del sector maquilador, y reiteró que su único objetivo es que se haga justicia tras años de lucha laboral.