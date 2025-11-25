Mantienen vigilancia para evitar bloqueos en Puente 3

En el cruce fronterizo de carga con mayor movimiento en el país, las patrullas realizan rondines a fin de detectar presencia de manifestantes y evitar bloqueos

La Guardia Nacional mantiene vigilancia en el Puente Internacional del Comercio Mundial, ante la amenaza de bloqueo por parte de campesinos.

Se pudo constatar en el cruce fronterizo de carga con mayor movimiento en el país, que las patrullas realizan rondines desde el inicio del camino de acceso, hasta el puerto aduanero, a fin de detectar la posible presencia de manifestantes y evitar bloqueos.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, señaló que hasta el momento no tienen datos de la presencia de personas ajenas al cruce binacional.

“Estamos en comunicación ahí con la Mesa de Seguridad, con las autoridades de seguridad, y hasta el día de ayer en la noche no teníamos todavía antecedentes de que fuera a llegar algo a la ciudad.

“Durante la mañana vamos a estar en constante comunicación y ver qué se puede hacer y si se va a hacer, qué acciones vamos a tomar. Ya la hay (vigilancia) pero hasta la fecha no tenemos indicios de que vaya a llegar aquí a Nuevo Laredo”, expresó la alcaldesa.

Si en el transcurso del día se presenta algún movimiento, se tomarán cartas en el asunto para proteger el cruce de mercancías, pero sobre todo, al personal y usuarios.

“El diálogo siempre es lo primero y vamos a ver cuáles son las peticiones de las partes. Es nuestro tesoro, así que tenemos que cuidarlo, resguardarlo y espera que se pueda llegar a un diálogo antes de que se pueda afectar la economía en el país”.