Mantienen vigilancia en zonas bajas por acumulación de agua

Recordaron a la población mantenerse alerta ante escurrimientos y proteger los documentos importantes en sitios seguros y elevados.

Ante el pronóstico de lluvias torrenciales, Nuevo Laredo se prepara.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía evitar dejar bolsas con basura en las calles, pues puede ser arrastrada a las alcantarillas y taparlas.

La Comapa pidió a la comunidad reunir agua en depósitos que tengan disponibles, pues es probable que haya fallas eléctricas y, con ello, dejen de funcionar los equipos de bombeo de agua.

Protección Civil mantiene vigilancia sobre el desarrollo de tormentas en los alrededores de Nuevo Laredo, que podrían afectar a la ciudad con lluvia moderada a fuerte, actividad eléctrica y rachas de viento.

Las recomendaciones son mantener limpios patios, banquetas, coladeras y desagües.

Colocar documentos y objetos importantes en lugares seguros y elevados.

Mantener a niños y mascotas alejados de corrientes y acumulaciones de agua.

No manipular instalaciones eléctricas si existe presencia de agua.

Debido a que hay pronóstico de lluvia para varios días, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo recuerda a la ciudadanía que, conforme pasan los días, el agua acumulada y la humedad del terreno pueden favorecer encharcamientos y escurrimientos en zonas vulnerables, por lo que quienes viven en un sector bajo, cercano a arroyos, canales o sitios donde históricamente se acumula agua, deben mantenerse especialmente atentos a las condiciones de su entorno.

No permitir que niños jueguen cerca de arroyos, canales, corrientes de agua o zonas inundadas, aunque momentáneamente haya dejado de llover.