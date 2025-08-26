Mantienen revisión a clínica en Reynosa donde murió mujer

La Coepris en Tamaulipas informó que desde el pasado sábado se inició la verificación protocolaria del establecimiento para revisar la legalidad de su operación

Autoridades de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) mantienen una revisión minuciosa en una clínica particular de Reynosa, luego del fallecimiento de una mujer estadounidense de 60 años de edad, quien acudió a realizarse un procedimiento de cirugía estética.

El comisionado de Coepris en Tamaulipas, Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, informó que desde el pasado sábado se inició la verificación protocolaria del establecimiento para revisar la legalidad de su operación.

“Se llevó a cabo la verificación y revisión protocolaria de este establecimiento, en donde se revisaron los licenciamientos de la clínica, el licenciamiento de las áreas quirúrgicas, cuestiones de farmacia, los médicos que en ella participan, las credenciales de todos ellos, la certificación profesional y todo lo concerniente a la operatividad de la clínica”, detalló.

Actualmente, la Coepris colabora con la Fiscalía General de Justicia del Estado, que lleva a cabo la investigación judicial sobre el caso.

La comisión estatal de salud integra un expediente que será entregado esta misma semana para deslindar responsabilidades en torno al fallecimiento. Hasta el momento, no se han revelado las complicaciones que se presentaron durante la cirugía.

El funcionario precisó que el papel de la Coepris se centra en la inspección del centro hospitalario, mientras que el esclarecimiento de las causas de muerte corresponde al Ministerio Público.

“El asunto de la paciente es un asunto de investigación del ministerio público, nosotros hacemos la revisión del establecimiento. Cada instancia participante tiene un protocolo de actuación. En nuestro caso se revisa todo lo concerniente al centro hospitalario. Contaba con los permisos, en el caso nuestro son permisos sanitarios de construcción, el permiso de trabajos quirúrgicos y los permisos concernientes a los médicos que realizaban actividades quirúrgicas”, explicó.

Aunque la clínica mantiene sus operaciones en áreas distintas, la Coepris determinó la suspensión preventiva de los quirófanos como medida de precaución.

“Como medida precautoria, se tomó la decisión de suspender los servicios de los quirófanos de este centro hospitalario para cuidar la salud de la población, en el sentido de que no se sigan llevando ahí actividades quirúrgicas”, concluyó Rebolledo Urcádiz.