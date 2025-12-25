Mantienen latinos en el Valle de Texas tradiciones decembrinas

La gastronomía, la música y el encuentro entre familias de distintas nacionalidades se fortalecen durante la temporada decembrina

A pesar de vivir fuera de sus países de origen, las familias latinas que residen en el Valle de Texas continúan preservando sus tradiciones culturales durante las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, manteniendo vivas costumbres que refuerzan su identidad y el sentido de comunidad.

En medio de un contexto económico complicado, muchas familias hacen un esfuerzo adicional para ofrecer a sus hijos un obsequio y una cena especial durante estas fechas. Jonathan Domínguez, residente legal en Texas, explicó que todo es resultado de organización, trabajo y apoyo entre familias.

“Trabajando duro y ahorrando más que nada porque ahorita está difícil la cosa; ellos quieren juguetes, más juguetes. La comida es combinada, nos juntamos varias familias y cada quien lleva su plato: unos llevan tamales, un pozole… los tamales no faltan y el recalentado también se acostumbra para el otro día”, expresó.

La celebración no solo implica comida y regalos, sino también sacrificios económicos. Kevin Ortega, originario de Honduras y actualmente residente legal en el Valle de Texas, compartió que incluso ha tenido que recurrir a préstamos para poder cumplir con las peticiones de su familia.

“Ellos pidieron mucha ropa y juguetes, y Santa Claus es más gastar… más que ahorrar es de gastar. Santa Claus ahorita tiene que sacar un préstamo”, comentó con una sonrisa.

En esta región fronteriza, donde confluyen diversas nacionalidades latinoamericanas, se puede encontrar una amplia variedad de platillos típicos. Sin embargo, hay alimentos que se repiten en casi todas las mesas, como los tamales, considerados indispensables durante las fiestas decembrinas.

“Vamos a cenar tamales. Soy de Honduras, pero los tamales no pueden faltar; la cultura se lleva donde sea. Amo la comida mexicana también, especialmente aquí en el Valle, donde hay ese encuentro entre Estados Unidos y México, entonces la comida está sabrosa”, añadió Kevin Ortega.

La música es otro elemento fundamental en las celebraciones. Cumbias, huapangos, música norteña y tejana acompañan las reuniones familiares y reflejan la diversidad cultural que caracteriza a esta región.

Ezequiel, residente de McAllen, destacó que la presencia latina es predominante en la zona y que esto se refleja en cada festejo.

“Ponemos huapango, cumbias, tejano, de todo, un poco de todo. Somos 98% hispanos aquí, mexicanos, y la cultura de México aquí está: aquí con puros tamales, regalos y eso… con una fría”, comentó.

De esta manera, las tradiciones, la gastronomía, la música y el encuentro entre familias de distintas nacionalidades no solo se mantienen, sino que se fortalecen durante la temporada decembrina en el Valle de Texas, consolidando un mosaico cultural que trasciende fronteras y generaciones.