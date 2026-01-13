Mantienen fugas de drenaje en riesgo sanitario a familias

Los escurrimientos han generado fuertes olores, acumulación de basura y lodo, además de convertirse en un foco de infección, en la colonia Marte R. Gómez

Un enorme charco de aguas negras cubre un amplio tramo de las calles Jonacatlán y Miahuatlán, en la colonia Marte R. Gómez, en la ciudad de Reynosa, situación que mantiene en constante riesgo a decenas de familias que habitan y transitan por el sector.

El problema es consecuencia de fugas de drenaje que se han presentado durante años sin recibir una reparación definitiva, lo que ha provocado el derrame constante de aguas negras sobre la vía pública.

La problemática ha llegado a tal grado que algunos vecinos han optado por abandonar sus viviendas o cerrar sus negocios, ante la imposibilidad de soportar por más tiempo las condiciones insalubres.

Los habitantes del sector aseguran haber realizado múltiples reportes ante la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA); sin embargo, señalan que las respuestas han sido mínimas y las soluciones únicamente temporales, ya que las fugas reaparecen al poco tiempo.

Además del riesgo sanitario, el problema afecta la movilidad y las actividades cotidianas, ya que los residentes se ven obligados a transitar con sus vehículos y a pie por el charco de aguas negras, lo que incrementa la exposición a contaminantes.

Ante esta situación, los habitantes de la colonia Marte R. Gómez exigen la intervención inmediata de las autoridades correspondientes y una reparación integral del sistema de drenaje, al considerar que el problema no solo afecta su calidad de vida, sino que también representa un riesgo latente para la salud pública en general.