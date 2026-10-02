Mantienen activa vigilancia preventiva en costa de Ciudad Madero

Autoridades exhortaron a los visitantes a respetar las indicaciones del personal y evitar ingresar a zonas con corrientes peligrosas.

Tres bañistas han sido rescatados recientemente en Playa Miramar luego de encontrarse en riesgo de ahogamiento, situación que se presenta después de que el periodo vacacional de verano concluyera con saldo blanco.

Las emergencias han sido atendidas oportunamente por los guardavidas, cuya preparación y capacidad de respuesta han permitido evitar consecuencias mayores.

Ricardo Aguirre, director de Protección Civil de Ciudad Madero, informó que las personas auxiliadas durante las últimas semanas eran turistas procedentes de la Ciudad de México y Nuevo León. Señaló que estos casos se registraron pese a que ya concluyó la temporada vacacional, por lo que se mantiene activo el dispositivo de vigilancia en la zona de playa.

El funcionario destacó que durante el periodo vacacional la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno permitió mantener un operativo preventivo que transcurrió sin incidentes graves. Actualmente, Playa Miramar cuenta con 17 torres de vigilancia, 17 guardavidas, una moto acuática, un equipo de rescate y un paramédico de guardia.

Explicó que uno de los principales factores de riesgo son las corrientes marinas, especialmente en las inmediaciones de la escollera, donde pueden desplazar a los bañistas hacia otras zonas de la playa.

Por ello, exhortó a los visitantes a respetar las indicaciones de los guardavidas y evitar ingresar a sectores considerados peligrosos.

Reconoció que algunos bañistas se muestran renuentes a atender las advertencias del personal de vigilancia, bajo el argumento de que saben nadar. Como ejemplo, mencionó a uno de los turistas rescatados, quien previamente había recibido varias recomendaciones para salir del agua y posteriormente reconoció que había actuado de manera incorrecta.

El director de Protección Civil señaló que la vigilancia continuará aun después del periodo vacacional, debido a que la presencia de visitantes y los riesgos propios del mar permanecen.

Insistió en que atender las instrucciones de los guardavidas y respetar las zonas de seguridad son medidas fundamentales para prevenir nuevos casos de personas en riesgo de ahogamiento.