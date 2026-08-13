Mantiene SAT descuentos de hasta 100% en multas y recargos

El Servicio de Administración Tributaria recupera más de 6 mil millones de pesos mediante su programa de apoyos fiscales.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene vigente el Programa de Regularización Fiscal 2026, dirigido a personas y empresas que tienen adeudos fiscales y buscan corregir su situación ante la autoridad.

El programa contempla descuentos de hasta 100 por ciento en multas, recargos y gastos de ejecución, además de la posibilidad de cubrir el saldo pendiente hasta en seis parcialidades.

José Antonio de Jesús Morales Ávila, administrador desconcentrado del SAT Tamaulipas 4, explicó que el programa está dirigido a contribuyentes cuyos ingresos totales durante el ejercicio fiscal 2024 no hayan superado los 300 millones de pesos.

“Este programa va dirigido a contribuyentes cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal del 2024 no excedieron los 300 millones de pesos”, explicó.

Destacó que, al 4 de agosto de 2026, el programa había permitido recuperar para la Hacienda Pública 6 mil 436 millones 513 mil 151 pesos, mientras que los estímulos aplicados representaron una disminución de 6 mil 134 millones 987 mil 288 pesos en multas, recargos y gastos de ejecución.

“Gracias a la efectividad del programa, al 4 de agosto de 2026, se recuperaron para la Hacienda Pública 6 mil 436 millones 513 mil 151 pesos; se disminuyó un total de 6 mil 134 millones 987 mil 288 pesos por la aplicación del estímulo a multas, recargos y gastos de ejecución”, señaló Morales Ávila.

Hasta ahora, el programa ha beneficiado a 38 mil 399 contribuyentes, de los cuales 11 mil 404 son empresas y 26 mil 995 personas.

En el caso de las empresas, los estímulos aplicados alcanzan 4 mil 246 millones 23 mil 616 pesos, con una recuperación de 4 mil 552 millones 251 mil 917 pesos.

Respecto a las personas que corrigieron su situación fiscal, el funcionario informó que se aplicaron estímulos por mil 888 millones 963 mil 673 pesos, mientras que la recuperación alcanzó mil 984 millones 261 mil 234 pesos.

“Con lo que respecta a personas que corrigieron su situación, aplicado por el estímulo fue un total de mil 888 millones 963 mil 673 pesos, recuperando mil 984 millones 261 mil 234 pesos”, detalló.

Morales Ávila agregó que, de los recursos recuperados, 4 mil 76 millones 710 mil 827 pesos corresponden al Impuesto Sobre la Renta, mientras que por concepto de Impuesto al Valor Agregado se recuperaron 2 mil 111 millones 42 mil 375 pesos.

Por comercio exterior, indicó que la recuperación fue de 82 millones 389 mil 341 pesos, mientras que otros rubros representaron 166 millones 370 mil 606 pesos.

El administrador desconcentrado explicó que el programa contempla diferentes situaciones fiscales y puede beneficiar a contribuyentes con adeudos de contribuciones federales o cuotas compensatorias que no hayan sido determinados por la autoridad.

“El programa aplica a los contribuyentes ubicados en los siguientes supuestos: contribuyentes con adeudos de contribuciones federales o cuotas compensatorias no determinados por la autoridad”, explicó.

También pueden acceder quienes se encuentren sujetos a facultades de comprobación o cuenten con créditos fiscales firmes determinados por el SAT o por la Agencia Nacional de Aduanas de México.

“También a contribuyentes sujetos a facultades de comprobación y a contribuyentes que cuenten con créditos fiscales firmes determinados por el Servicio de Administración Tributaria o por la Agencia Nacional de Aduanas de México”, agregó.

El plazo para aprovechar los beneficios del Programa de Regularización Fiscal 2026 concluirá el 31 de octubre, por lo que el SAT llamó a los contribuyentes con adeudos a revisar su situación y realizar el trámite correspondiente antes de que finalice el periodo.

Con este programa, la autoridad fiscal busca facilitar que personas y empresas puedan ponerse al corriente en sus obligaciones, mientras se fortalece la recuperación de recursos para la Hacienda Pública.