Mantiene río Los Troncones nivel estable; es apto para visitantes

El río Los Troncones, uno de los principales atractivos turísticos de la zona centro de Tamaulipas, se encuentra exactamente igual que en días normales y solamente captó escurrimientos menores, debido a que no llovió lo suficiente en esta parte de la Sierra Madre Oriental.
Contrario a lo ocurrido con otros afluentes como el río Corona, el Purificación, el Guayalejo y el Sabinas, que sí registraron crecimiento en sus niveles por las precipitaciones de las últimas horas, Los Troncones mantiene condiciones estables y seguras.
De acuerdo con información de Protección Civil, el nivel de precipitación registrado en el centro de Tamaulipas fue variable, con lluvias más intensas hacia el norte y la zona cañera, mientras que en la cuenca que alimenta a Los Troncones las lluvias fueron ligeras.
Esta situación permite que el paraje continúe siendo apto para recibir a familias, ya que el agua se mantiene cristalina, lo que contrasta a lo que se pudiera pensar sobre corrientes que limitarían la visita de paseantes.
Autoridades señalaron que no existe riesgo para quienes acuden al sitio, aunque recomendaron mantener precauciones habituales y atender las indicaciones de Protección Civil.
Mientras tanto, se mantiene el monitoreo constante en los ríos Corona, Purificación, Guayalejo y Sabinas, que sí presentan incrementos en su caudal y donde se pide evitar ingresar a nadar o cruzar en vehículos.