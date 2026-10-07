Mantiene río Los Troncones nivel estable; es apto para visitantes

Autoridades señalaron que no existe riesgo para quienes acuden al sitio, aunque recomendaron mantener precauciones habituales

El río Los Troncones, uno de los principales atractivos turísticos de la zona centro de Tamaulipas, se encuentra exactamente igual que en días normales y solamente captó escurrimientos menores, debido a que no llovió lo suficiente en esta parte de la Sierra Madre Oriental.

Contrario a lo ocurrido con otros afluentes como el río Corona, el Purificación, el Guayalejo y el Sabinas, que sí registraron crecimiento en sus niveles por las precipitaciones de las últimas horas, Los Troncones mantiene condiciones estables y seguras.

De acuerdo con información de Protección Civil, el nivel de precipitación registrado en el centro de Tamaulipas fue variable, con lluvias más intensas hacia el norte y la zona cañera, mientras que en la cuenca que alimenta a Los Troncones las lluvias fueron ligeras.

Esta situación permite que el paraje continúe siendo apto para recibir a familias, ya que el agua se mantiene cristalina, lo que contrasta a lo que se pudiera pensar sobre corrientes que limitarían la visita de paseantes.

Autoridades señalaron que no existe riesgo para quienes acuden al sitio, aunque recomendaron mantener precauciones habituales y atender las indicaciones de Protección Civil.

Mientras tanto, se mantiene el monitoreo constante en los ríos Corona, Purificación, Guayalejo y Sabinas, que sí presentan incrementos en su caudal y donde se pide evitar ingresar a nadar o cruzar en vehículos.