Mantiene Matamoros operativos por robos a comercios

El secretario de Seguridad Pública de Matamoros, Jeu Silva Capistrán, informó que se mantienen operativos de vigilancia y prevención en distintos sectores de la ciudad, luego de recibir reportes de robos a tiendas de conveniencia.
El funcionario señaló que, a través del C5, se han recibido diversos reportes sobre estos hechos, por lo que las corporaciones de seguridad mantienen comunicación y coordinación para atender la problemática.
Explicó que los operativos se realizan hasta dos veces al día, con recorridos durante la madrugada y por las mañanas, con el objetivo de prevenir nuevos delitos y reforzar la vigilancia en los sectores donde se requiere mayor presencia policial.
Silva Capistrán agregó que las acciones preventivas también se llevan a cabo en distintos puntos de Matamoros y en centros comerciales, como parte de la estrategia para inhibir los robos y brindar mayor seguridad tanto a los trabajadores como a los clientes.
Finalmente, aseguró que las autoridades no han bajado la guardia y continúan trabajando de manera coordinada con otras instancias de gobierno para mantener los operativos y atender los reportes relacionados con este tipo de delitos.