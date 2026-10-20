Mantiene Matamoros operativos por robos a comercios

El secretario de Seguridad, Jeu Silva Capistrán, indicó que el C5 coordina operativos de prevención hasta dos veces al día.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El secretario de Seguridad Pública de Matamoros, Jeu Silva Capistrán, informó que se mantienen operativos de vigilancia y prevención en distintos sectores de la ciudad, luego de recibir reportes de robos a tiendas de conveniencia.

El funcionario señaló que, a través del C5, se han recibido diversos reportes sobre estos hechos, por lo que las corporaciones de seguridad mantienen comunicación y coordinación para atender la problemática.

Explicó que los operativos se realizan hasta dos veces al día, con recorridos durante la madrugada y por las mañanas, con el objetivo de prevenir nuevos delitos y reforzar la vigilancia en los sectores donde se requiere mayor presencia policial.

Silva Capistrán agregó que las acciones preventivas también se llevan a cabo en distintos puntos de Matamoros y en centros comerciales, como parte de la estrategia para inhibir los robos y brindar mayor seguridad tanto a los trabajadores como a los clientes.

Finalmente, aseguró que las autoridades no han bajado la guardia y continúan trabajando de manera coordinada con otras instancias de gobierno para mantener los operativos y atender los reportes relacionados con este tipo de delitos.