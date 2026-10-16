Mantiene DIF Tamaulipas albergues CEDIF listos por frente frío

La directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tamaulipas, Patricia Lara Ayala, informó que los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) se encuentran habilitados y cuentan con lo necesario para atender a personas en situación vulnerable ante lluvias intensas o bajas temperaturas.
Señaló que los espacios destinados como albergues están listos para activarse en caso de ser necesario, con el objetivo de brindar protección y apoyo a quienes lo requieran.
Situación de niños migrantes
Por otra parte, Lara Ayala indicó que es mínima la cantidad de menores no acompañados que llegan a la frontera y que, al no lograr cruzar hacia Estados Unidos, permanecen en la franja fronteriza, principalmente en los municipios de Matamoros y Reynosa.
Aclaró que esta cifra no es representativa y explicó que la mayoría de los casos atendidos corresponden a menores acompañados por familiares. Agregó que provienen de distintos estados del sur del país, aunque también se han registrado personas procedentes de otras naciones.