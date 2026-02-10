Mantiene Cruz Roja operativo ante fugas de gas en Reynosa

La institución reiteró la importancia de acatar las indicaciones de Protección Civil, reportar cualquier situación relacionada con olor a gas

La Cruz Roja Mexicana, delegación Reynosa, informó que permanece en operativo permanente coordinado con Protección Civil y Bomberos tras las fugas de gas natural reportadas en diversos sectores de la ciudad.

No se han registrado intoxicaciones, pero persiste el riesgo

Hasta el momento, no se han atendido personas con intoxicación por gas; sin embargo, la institución advirtió que los efectos a la salud pueden presentarse en cualquier momento y que existe el riesgo de que alguna fuga no sea controlada oportunamente, lo que podría derivar en un incidente grave.

Autoridades vigilan posibles escenarios de emergencia

Julián Barajas, vocero de la Cruz Roja en Reynosa, explicó que están atentos a dos posibles escenarios: la aparición de intoxicaciones y la posibilidad de que alguna fuga no se contenga a tiempo.

Seguimos a la expectativa debido a dos cosas: uno, que pueden presentarse las intoxicaciones; dos, que puede suceder que no se controle la fuga y que pueda haber una explosión. Estamos esperando a que nos indique la autoridad, que en este caso es Protección Civil y Bomberos, para atender a las personas que presenten sintomatología por intoxicación de gas

Recomendaciones para la población ante olor intenso a gas

El vocero indicó que, si el olor a gas es fuerte dentro de los domicilios, primero se deben revisar las instalaciones internas. Si la fuga proviene de un vecino o de la red, se debe proceder al desalojo inmediato de la vivienda o de toda la colonia.

Es muy recomendable que si en su casa ya está muy concentrado el aroma a gas, revisen sus tuberías, y si la fuga es del vecino o de la red, es necesario desalojar la vivienda o la colonia, porque ante una explosión puede registrarse una gran tragedia e incluso derrumbarse edificios

Llamado a reportar emergencias y seguir indicaciones oficiales

La Cruz Roja reiteró la importancia de acatar las indicaciones de Protección Civil, reportar cualquier situación relacionada con olor a gas y, en caso de síntomas de intoxicación, comunicarse al número directo 899 922 13 14, habilitado para la atención de este tipo de emergencias.