Manifestación casi termina en golpes en el Poder Judicial

Olmeda Villarreal acusó al magistrado Rubén Darío Silva Saldívar por emitir una sentencia sin sustento legal y fuera de lo establecido en el Código Civil.

El matrimonio formado por Esteban Olmeda Villarreal y María Perla Olazarán, quienes se identificaron como propietarios de un predio de 23.40 hectáreas ubicado en el kilómetro 21 de la carretera Inter ejidal, en el ejido San Pedro de los Ruíz, denunciaron presuntas irregularidades en una resolución relacionada con el amparo 125/2022.

Esta situación los obligó a manifestarse en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación y con cartulinas en mano exigieron justicia; además, la molestia los llevó a gritar y golpear la puerta principal de estas oficinas llegando casi a los golpes con los trabajadores.

Olmeda Villarreal acusó al magistrado Rubén Darío Silva Saldívar por emitir una sentencia sin sustento legal y fuera de lo establecido en el Código Civil.

Dijo que la documentación presentada por la contraparte carece de validez y mostró un certificado oficial, firmado por el director jurídico del Registro Público, que los acredita como legítimos dueños de la propiedad del inmueble.

“Los denunciantes no cuentan con antecedentes válidos sobre el predio, es una vergüenza que un magistrado incurra en ese tipo de actuaciones.

Por su parte, María Perla Olazarán pidió que se emita nuevamente un fallo y denunció presuntos actos de corrupción y complicidad para despojarla de su propiedad.