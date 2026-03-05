Mamá de alumna confronta a presunto maestro acosador en Tampico

Una mujer fue captada en video cuando señalaba a un docente de la Facultad de Ingeniería de la UAT como presunto acosador

Una confrontación entre la madre de una estudiante y un maestro de la Facultad de Ingeniería en Tampico se viralizó en redes sociales, luego de que circulara un video en el que la mujer encara al profesor por presunto acoso hacia alumnas.

En la grabación se observa a la madre reclamando directamente al docente, lanzando señalamientos sobre conductas inapropiadas y cuestionando su desempeño frente a los estudiantes.

Además de las acusaciones por supuesto acoso, la mujer también le reclama por presuntamente reprobar a estudiantes del salón sin distinción, lo que generó aún más indignación entre usuarios de redes sociales.

Señalamientos contra docente generan indignación

En redes sociales, algunos usuarios señalaron que no sería la primera vez que el profesor enfrenta este tipo de acusaciones. Incluso, usuarios afirman que en años anteriores alumnos lo habrían confrontado por situaciones similares.

Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme antecedentes formales o sanciones previas en su contra.

Universidad no ha emitido postura oficial

Hasta ahora, la Facultad de Ingeniería de la Universidada Autónoma de Tamaulipas no ha difundido un posicionamiento público sobre el caso ni ha confirmado la apertura de una investigación administrativa.

Tampoco se ha informado si existe una denuncia formal presentada ante las autoridades correspondientes por parte de la estudiante o su familia.