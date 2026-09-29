Magaly Deandar buscará la Presidencia Municipal de Reynosa

Como parte de su ruta hacia la contienda interna, anunció que en los próximos días solicitará licencia a su responsabilidad como diputada local

Magaly Deandar confirmó públicamente su intención de buscar la Presidencia Municipal de Reynosa y anunció que, llegado el momento, participará en el proceso interno de Morena para encabezar la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación.

Con un mensaje directo, la diputada local dejó claro que su objetivo es competir por la alcaldía y encabezar un proyecto que, dijo, tenga como prioridad el bienestar de las familias de Reynosa, el servicio público y el contacto permanente con la ciudadanía.

“Quiero encabezar la transformación de Reynosa. Quiero ser presidenta municipal. Y estoy lista para competir”, afirmó.

Plantea un gobierno cercano a la ciudadanía

Deandar señaló que su decisión responde a su convicción de que Reynosa puede estar mejor y planteó la necesidad de ejercer el servicio público con sensibilidad, carácter y cercanía con la gente, además de hacerlo, sostuvo, con honestidad y transparencia.

La legisladora también manifestó su respaldo al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que su aspiración forma parte del movimiento de transformación que ambos representan.

Cuestiona presiones contra medios y periodistas

En su posicionamiento, Deandar también abordó el escenario político que acompañará el proceso de definición interna y cuestionó cualquier intento de censura o presión hacia medios de comunicación, periodistas y creadores de contenido.

“Si hoy permitimos que alguien decida quién puede aparecer en un medio y quién debe desaparecer, mañana lo podrán hacer con cualquier otra persona”, expresó.

Solicitará licencia para participar en el proceso interno

Como parte de su ruta hacia la contienda interna, anunció que en los próximos días solicitará licencia a su responsabilidad como diputada local, con el propósito de esperar la convocatoria de Morena y, posteriormente, registrarse y participar en igualdad de circunstancias, conforme a las reglas que determine el partido.

Deandar adelantó además que presentará próximamente al equipo que la acompañará durante esta nueva etapa, incluyendo responsables de prensa, vocería y coordinación política, así como un canal directo de WhatsApp para mantener comunicación con medios de comunicación y ciudadanos.

La diputada reconoció que el proceso podría estar acompañado de señalamientos y confrontaciones políticas, pero aseguró que no desistirá de su intención de participar.

Con este posicionamiento, Magaly Deandar hace pública su aspiración de contender por la Presidencia Municipal de Reynosa y coloca su nombre en el proceso de definición interna de Morena rumbo a la alcaldía.