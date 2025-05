Maestros son ignorados en su día, pero alzan la voz

“Más recursos para el ISSSTE, que está hecho pedazos a nivel nacional y aquí en Tamaulipas no es la excepción”, agregó Sánchez Arredondo. “Nuestra clínica hospital del ISSSTE aquí en Reynosa se encuentra en condiciones deplorables… ya ha cumplido con su propósito y hace falta un nuevo hospital para atender a sus derechohabientes, principalmente al magisterio”.

Entre las voces ciudadanas se sumó la de Sergio Téllez, derechohabiente, quien relató su experiencia personal en el hospital. “Tengo aquí a mi mamá en atención médica y me salí porque no aguanto el piquete de los mosquitos. Dice uno: si no me enfermo de algún otro malestar, me va a dar dengue aquí en el ISSSTE. ¿Cómo es posible que no puedan ellos en las noches fumigar?”.