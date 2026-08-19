Maestros retoman protesta por carencias del ISSSTE en Reynosa

El gestor señaló que, aunque existe la posibilidad de solicitar el reembolso, los tiempos de respuesta pueden ser excesivos

A más de un mes de que maestros y pacientes levantaran el plantón en el Hospital del ISSSTE de Reynosa, luego de que el Gobierno Federal solicitara una prórroga para atender sus demandas, los trabajadores de la educación regresaron al nosocomio ante la falta de soluciones.

Gerardo Javier Padrón Ramírez, gestor del magisterio ante el ISSSTE en Reynosa, señaló que las carencias continúan prácticamente sin cambios.

“Lo único que ha cambiado es el mes, en aquel entonces estábamos a julio y ahora estamos en agosto, lo único que ha cambiado es el mes, porque aquí seguimos con las mismas necesidades y carencias y preocupaciones que vive la derechohabiencia”, afirmó.

Retraso en cirugía dejó a paciente sin visión

Uno de los casos que refleja las consecuencias del retraso en la atención médica es el de Laura González, quien en septiembre del año pasado fue diagnosticada con un problema ocular y referida para una cirugía de carácter urgente.

La paciente aseguró que la intervención debía realizarse en menos de un mes, pero fue atendida hasta julio de este año, después de insistir personalmente en el hospital. Durante la espera sufrió un desprendimiento de retina y perdió por completo la visión del ojo afectado.

“Aquí en el ISSSTE nunca me atendieron. Estaba desde el año pasado en septiembre y hasta ahora en julio me atendieron, y eso porque anduve aquí; si no, no me hubieran hecho caso”, relató.

González explicó que la cirugía era considerada urgente y que el retraso terminó agravando su condición.

“Tenía que haber sido en menos de un mes la operación y me la dieron hasta este año”, señaló.

Reembolsos pueden tardar entre tres y cinco años

Ante las deficiencias, el Gobierno recurre a la subrogación para que los derechohabientes puedan realizar estudios o procedimientos de manera particular y posteriormente solicitar el reembolso.

Sin embargo, Padrón Ramírez aseguró que este mecanismo tampoco representa una solución inmediata, debido a los tiempos para recuperar el dinero gastado.

“Desgraciadamente el presupuesto no duró ni dos meses. Ya tengo quejas de los maestros que nuevamente están otra vez: ‘profe, tengo que pagar el TAC de mi bolsa’”, explicó.

El gestor señaló que, aunque existe la posibilidad de solicitar el reembolso, los tiempos de respuesta pueden ser excesivos.

“Tú vas y te haces el estudio en particular, con unos datos que ellos te dan, te lo reembolsan, pero realmente ese reembolso tarda de tres a cinco años”, afirmó.

Maestros retoman acciones de presión

A pesar de las carencias, los maestros reconocieron que existe disposición de algunos médicos y de autoridades del ISSSTE en la Ciudad de México para atender casos específicos.

Padrón Ramírez señaló que esta atención permitió que los maestros levantaran temporalmente el plantón, luego de recibir contactos directos de funcionarios en la capital del país.

“Los compañeros de la Ciudad de México me dieron sus números particulares y sí nos están resolviendo los casos que vienen conmigo y con mis compañeros”, indicó.

Sin embargo, el gestor aseguró que las principales diferencias se encuentran en la atención proporcionada desde la dirección del hospital en Reynosa.

Padrón Ramírez recordó que durante años respaldó el proyecto de la llamada Cuarta Transformación, pero reconoció que las deficiencias en el servicio médico han generado un desencanto entre los trabajadores.

“Yo también estaba comprometido con la Cuarta Transformación desde el 2018, pero ya me fui desenamorando de la Cuarta Transformación”, expresó.

Los maestros retomaron así sus acciones de presión, mientras mantienen la expectativa de que las autoridades federales atiendan las necesidades de la derechohabiencia y que los compromisos asumidos durante la prórroga no vuelvan a quedar solamente en promesas.