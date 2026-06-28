Maestros llevarán a CDMX denuncias contra el ISSSTE Reynosa

Entre las principales demandas se encuentra la falta de insumos y servicios básicos que, aseguran, afectan directamente a los derechohabientes

La inconformidad de los trabajadores de la educación por las deficiencias en el Hospital del ISSSTE de Reynosa continúa sin respuesta. A más de un mes de haber iniciado las manifestaciones, docentes afiliados al sindicato magisterial mantienen una protesta permanente a las afueras del nosocomio para exigir mejores condiciones en la atención médica.

Entre las principales demandas se encuentra la falta de insumos y servicios básicos que, aseguran, afectan directamente a los derechohabientes. Gerardo Javier Padrón Ramírez, gestor del sindicato ante el ISSSTE, señaló que las autoridades no han atendido las peticiones planteadas por los trabajadores.

“No han dado ninguna solución a las peticiones que tenemos, seguimos sin el banco de sangre, no tenemos el área de patología, lo cual el paciente gasta un dinero que no debe de gastar y lo debe de atender el ISSSTE”, expresó.

El representante sindical agregó que los maestros también enfrentan problemas para recuperar gastos médicos realizados por cuenta propia debido a la falta de servicios en el hospital.

“Muchos maestros se hicieron estudios y metieron el papeleo de reembolso y queremos mayor agilidad en ese tema de reembolso para los estudios médicos, porque se tarda en ocasiones hasta cinco o seis años”, indicó.

A las carencias ya denunciadas se suma la falta de un quirófano funcional. Según los manifestantes, las recientes lluvias volvieron a afectar las instalaciones, provocando la suspensión de procedimientos quirúrgicos y el traslado de pacientes a otros municipios.

“Desafortunadamente otra vez el ISSSTE de Reynosa ya no cuenta con quirófano, se están trasladando hasta Río Bravo. Pasó un incidente el día viernes, mandaron operar a una maestra de Río Bravo y resulta que la ambulancia no tenía gasolina”, denunció Padrón Ramírez.

Los docentes también cuestionaron la falta de especialistas en un hospital que está catalogado como de especialidades. Alfonso Wong, uno de los maestros inconformes, afirmó que los trabajadores continúan aportando cuotas al sistema de salud sin recibir una atención acorde a sus necesidades.

“Se supone que debemos tener los mejores especialistas, los mejores médicos, para una buena atención. No hacen el trabajo gratis, nos descuentan a todos, por lo tanto necesitamos una atención digna de la salud”, manifestó.

Ante la falta de soluciones, los manifestantes mantendrán la protesta durante los próximos días mientras recopilan evidencia sobre las condiciones que prevalecen en el hospital. Fotografías, videos y testimonios de presuntas negligencias médicas formarán parte de un expediente que será presentado ante autoridades federales.