Maestros del CETis 71 en Reynosa protestan por maltrato

En Reynosa, el personal docente y administrativo del CETIs 71 inició una protesta pacífica en sus labores a partir de las 12 del mediodía del miércoles 6 de noviembre, en coincidencia con el cambio de turno de los estudiantes.

La decisión de trabajar bajo protesta responde a lo que consideran más de dos años de maltrato y hostigamiento por parte de la directora y subdirectora del plantel.

Omar Álvarez González, secretario de conflictos del CETis 71, expresó la molestia general entre los trabajadores, señalando que los intentos previos de diálogo con las autoridades del plantel han sido infructuosos.

"Ya hay mucha inconformidad, ya se ha estado hablando anteriormente con lo que viene siendo la directora y la subdirectora, pero hacen caso omiso. Tenemos profesores con problemas, problemas graves, por ejemplo, la maestra Aracely, ella ha tenido problemas de hostigamiento", explicó Álvarez.

Uno de los casos que ejemplifican la situación es el de la maestra Aracely, quien asegura haber sido sometida a una presión constante que ha afectado su salud, al punto de requerir atención médica. Además, menciona que en repetidas ocasiones se le ha presionado para firmar documentos sin una explicación clara.

"Que firmara yo un permiso sindical, me lo dijo dos veces de palabra; yo no hice caso, seguir laborando porque conozco mis derechos y desde ahí se lo he solicitado por escrito a ella y al director general de la DGETI que no hizo tampoco caso", señaló la docente, quien ha solicitado cambios de turno, sin obtener respuesta favorable.

A pesar de la protesta, el cuerpo docente y administrativo ha decidido mantener el desarrollo normal de las clases para no afectar el aprendizaje de los estudiantes, con el fin de visibilizar el problema sin interrumpir sus responsabilidades académicas.

El personal hace un llamado a las autoridades de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) para que intervengan y tomen medidas ante lo que consideran un atentado a sus derechos humanos y laborales.

El secretario de conflictos, Omar Álvarez, reiteró la disposición al diálogo del personal, resaltando que los obstáculos han venido desde la administración actual.

"Hemos querido dialogar, podemos estar abiertos al diálogo; el problema es que vean las balanzas, que vean por qué la inconformidad de parte de todos los profesores, administrativos también, casos que hay de personas como el de ella donde los ponen en una situación muy difícil siendo madre soltera", añadió.

Los trabajadores del CETis 71 piden condiciones laborales dignas y un ambiente de respeto, considerando su protesta como una medida para lograr cambios en el trato que reciben y para frenar lo que consideran prácticas abusivas en el plantel.

