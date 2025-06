 Maestros de Secundaria Técnica 54 prohíben acceso a subdirector

Un total de 81 docentes que integran la plantilla laboral de la Escuela Secundaria Técnica 54 de Ciudad Victoria, se manifestaron prohibiendo la entrada al subdirector Pedro Mendoza de León y exigieron una solución al conflicto.

El objetivo de este plantón es hacer visible una serie de irregularidades como el no gestionar el suministro de agua potable para la comunidad estudiantil, una pésima gestión para el buen manejo de la basura, no respetar las guardias establecidas y faltar al respeto hacia las y los trabajadores,

La Maestra Luisa Escobedo Pérez, expuso que el comité delegacional de la institución dijo que las clases no se suspenden y solamente se encuentran trabajando bajo protesta hasta que concluya el actual ciclo escolar.

“Mencionar que desde semanas anteriores se ha solicitado al subdirector poner atención a esta situación, este lugar está lleno de basura y hay muchas ratas, animales que salen por el calor, sabemos que este es un foco de infección y es un peligro, lo más importante es la integridad de los jóvenes que están aquí estudiando, otra cuestión es que realmente no atiende las necesidades de la escuela, el día de hoy compañeros señalan que no hay agua en la cisterna, seguimos sin agua, esto es imposible, no se puede trabajar así, los más afectados son nuestros estudiantes”.

Los docentes inconformes exigieron a las autoridades educativas que se emita un resolutivo, donde se asigne a un director responsable, porque la escuela está pasando por situaciones muy complicadas y urge una autoridad que en realidad realice su trabajo.

"Exhortamos a las autoridades a que se emita un resolutivo a la brevedad posible, porque la escuela no se merece por lo que estemos pasando y lo más importante lo vuelvo a repetir, es cuidar la integridad y salvaguardar a los y las jóvenes que están en esta secundaria Técnica 54”, dijo la maestra Luisa Escobedo Pérez.

Cabe señalar que esta institución educativa, ha pasado por una serie de situaciones e investigaciones por parte de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabadores de la Educación (SNTE), y de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, debido a una serie de irregularidades y desvío de recursos que involucran al exdirector Heriberto Sierra Barrón, quien fuera removido de su cargo desde febrero de 2025, y de igual manera el actual subdirector y encargado del plantel, Pedro Mendoza de León.

