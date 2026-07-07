Maestros de Reynosa dan tregua al ISSSTE, pero la crisis continúa

Docentes presentaron evidencias sobre la falta de medicamentos, insumos, especialistas y otras carencias que afectan la atención de miles de derechohabientes

Luego de más de un mes de mantener un plantón en las oficinas administrativas y en el exterior del Hospital del ISSSTE en Reynosa, maestros de esta frontera acordaron suspender temporalmente la protesta tras sostener una reunión con autoridades del Gobierno Federal en la Ciudad de México, donde expusieron las graves deficiencias que enfrenta el nosocomio.

Durante el encuentro, los docentes presentaron evidencias sobre la falta de medicamentos, insumos, especialistas y otras carencias que afectan la atención de miles de derechohabientes. Como resultado, las autoridades federales solicitaron el retiro del plantón y se comprometieron a trabajar en la solución de las problemáticas planteadas.

El secretario de Organización II del SNTE en Reynosa, José Iram Rodríguez Limón, explicó que decidieron conceder un plazo para que la Federación cumpla con los compromisos asumidos.

"Vamos a darle oportunidad a nuestras autoridades federales; nos pidieron que les diéramos la oportunidad de trabajar y que levantáramos el plantón. Dijimos que sí y nos solicitaron un mes y medio. Vamos a darles el tiempo necesario para que se hagan las mejoras que nosotros solicitamos. No estamos pidiendo absolutamente nada fuera de lugar; ya escuchaste a los compañeros maestros, todo el mundo trae una versión y todo el mundo trae situaciones", expresó.

No obstante, el retiro del plantón no representa una mejora inmediata en el servicio. Los derechohabientes continúan enfrentando la falta de un quirófano en operación, la ausencia de médico pediatra durante los fines de semana, escasez de insumos, fallas en el sistema de aire acondicionado y, principalmente, el desabasto de medicamentos.

Una de las personas afectadas denunció incluso presuntas irregularidades en la entrega de fármacos.

"A lo mejor sí están las cosas aquí, pero dónde están, las esconden o no sé, porque en una ocasión necesité un medicamento para un familiar y me lo negaron. Resulta que sí lo tenían y después, de cierta manera, me pude contactar con una persona responsable y me dijo que sí estaba y me lo entregaron, pero me dijeron: 'cuídalo, pégate y no te despegues hasta que se lo inyecten porque han estado cambiándolos'", relató.

Los maestros reiteraron que su movimiento no persigue intereses políticos ni sindicales, sino garantizar una atención médica digna para todos los derechohabientes del ISSSTE. Advirtieron que permanecerán vigilantes del cumplimiento de los acuerdos alcanzados y que, si en el plazo de un mes y medio no existen resultados concretos, retomarán las movilizaciones con acciones de mayor impacto.

"Esto quiero que quede bien claro: no es partidista, no es sindicalista, no es porque vengan los cambios, no es porque vaya a ser un color u otro; nosotros lo que queremos es que sean las mejoras para los derechohabientes del ISSSTE", puntualizó José Iram Rodríguez Limón.

Los docentes señalaron que la exigencia responde a la necesidad de evitar que continúen las deficiencias que, aseguran, han puesto en riesgo la salud e incluso la vida de trabajadores de la educación y de miles de usuarios que diariamente dependen de los servicios del hospital.