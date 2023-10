Maestros de Hidalgo apoyan plantón por mejoras al gremio

Trabajadores de la educación de la delegación D-I-10, del municipio de Hidalgo, Tamaulipas, expresaron su total apoyo a la secretaría general de la sección 30 del SNTE, y solicitaron el cumplimiento del pliego petitorio que consta de 22 puntos y que de acuerdo al líder magisterial, solamente van a negociar con el gobernador del estado.

Estefany Mayorga, maestra de segundo grado de la primaria “Baldomero Sánchez”, del municipio de Hidalgo, señaló que la problemática es grave en el sector, debido a que han realizado gestiones y peticiones que se han venido planteando durante años en la Secretaría de Educación, sin embargo, es fecha en que no se emite un resolutivo a favor de los trabajadores de la educación en sus diferentes niveles.

“Tenemos maestros que han estado cubriendo espacios de licencias de gravidez, así como de licencia prejubilatoria y que no se les ha pagado hasta la fecha, inclusive una servidora estuve cubriendo para solucionar el problema a la Secretaría de Educación, para que los niños no perdieran clases, trayendo a varios estudiantes de otro grupo para atenderlos y brindarles el servicio educativo, pero al momento de meter mis documentos y todo, la autoridad educativoadijo que simplemente eso no se pagaba”, señaló.

Con una manta colocada y la leyenda: “Con unidad y determinación”, el grupo de maestras y maestros mencionaron que van a continuar en la lucha, al igual que en los 43 municipios de la entidad.

“Ya estamos cansados de estar solucionando los problemas a la Secretaría de Educación, porque también tenemos compañeros en nuestra zona que no tienen techo financiero, después de que se hicieron sus cambios y aquí estamos unidos toda la zona, toda la base y las escuelas que la conforman y exigimos que solución a toda la problemática”, dijo la maestra de educación básica.

Finalmente dijo que ya es hora de que se escuche la voz de las maestras y maestros de Hidalgo y de todo Tamaulipas.

Las oficinas de la Secretaría de Educación ubicadas sobre la calzada “Gral. Luis Caballero”, por cuarto día consecutivo permanecen cerradas y los trámites se realizan de manera digital en oficinas alternas.

Cabe señalar que de acuerdo al líder magisterial de la sección 30 del SNTE, de no llegar a ningún acuerdo en estos próximos días, acudirán a la ceremonia del grito de independencia para hacer presencia y exigir sus derechos frente al gobernador de Tamaulipas.