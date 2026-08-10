Madres resaltan utilidad de bancos de leche materna

Durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, madres destacaron los beneficios de la leche materna y la utilidad de conservarla en bancos de leche

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, madres de familia compartieron sus experiencias sobre los beneficios de alimentar a sus bebés con leche materna, así como las herramientas que facilitan este proceso durante los primeros meses de vida.

María de los Ángeles Zaragoza Salamanca, madre primeriza, explicó que uno de los principales aprendizajes ha sido la importancia de los bancos de leche materna, un método que permite extraer, almacenar y conservar este alimento en condiciones adecuadas para que los bebés continúen recibiendo sus nutrientes, incluso cuando la madre debe ausentarse.

"Un banco de leche es almacenar leche materna en bolsitas estériles para que nosotros podamos mantenerlas congeladas o refrigeradas y que nuestros bebés puedan consumirlas sin perder ningún tipo de nutrientes, es como si le estuviéramos dando prácticamente lo mismo", comentó.

La joven madre señaló que las bolsas para almacenar leche son fáciles de conseguir y representan una alternativa práctica para conservar el alimento. Indicó que, cuando se mantiene congelada, puede durar hasta seis meses, mientras que en refrigeración puede conservarse varios días si se almacena correctamente.

"Las podemos conseguir en cualquier farmacia y son muy prácticas, son muy fáciles de conseguir; si la congelamos dura hasta seis meses y en el refrigerador puede durar hasta cuatro días si está bien tapada y almacenada", mencionó.

Madres piden más espacios para lactar en lugares públicos

Por su parte, Cristian Piña, madre de dos menores a quienes también alimentó con leche materna, consideró que uno de los principales desafíos sigue siendo la falta de espacios adecuados para lactar en lugares públicos como centros comerciales, oficinas y áreas de convivencia.

La madre de familia comentó que en entidades como Nuevo León ya existen espacios destinados para que las mujeres puedan amamantar con mayor comodidad, por lo que consideró necesario impulsar este tipo de infraestructura en Tamaulipas.

"Debería ser un poco más normalizado que sea frecuente ver a las mamás amamantando a los bebés, crear conciencia para que sea algo natural y quitar esos tabúes o esos morbos, porque es algo muy natural", expresó.

Las participantes coincidieron en que la Semana Mundial de la Lactancia Materna representa una oportunidad para promover los beneficios de esta práctica y generar una mayor aceptación social, con espacios donde las madres puedan alimentar a sus hijos con libertad, respeto y sin prejuicios.