Madres cierran kínder en Reynosa ante olvido de autoridades

El conflicto inició el 8 de octubre, cuando las madres inconformes se manifestaron afuera de la escuela para exigir la reincorporación de la docente

Madres de familia del jardín de niños Josefa Ortiz de Domínguez, ubicado en la calle Rubí de la colonia Arco Iris, decidieron colocar candados en los portones del plantel como medida de presión ante la falta de respuesta de las autoridades educativas en torno al caso de la maestra Leidy Zúñiga García.

El conflicto inició el pasado 8 de octubre, cuando las madres inconformes comenzaron a manifestarse a las afueras de la escuela para exigir la reincorporación de la docente, quien fue separada de su grupo pese a contar con un documento oficial que avala su derecho a continuar en funciones.

Durante más de un mes, las madres han permanecido afuera del plantel a la espera de ser escuchadas. Aseguran que, en todo este tiempo, no se ha presentado ningún representante de la Secretaría de Educación, ni personal directivo o docente, lo que ha generado mayor inconformidad entre la comunidad escolar.

Las manifestantes señalan que agotaron todas las vías institucionales, acudiendo ante la inspectora, el CREDE y el supervisor de la zona escolar, sin obtener una respuesta concreta. Según relatan, las autoridades únicamente han prolongado el proceso sin ofrecer una solución definitiva, motivo por el cual decidieron cerrar el acceso como forma de protesta.

El origen del conflicto se debe a que la directora del plantel se ha negado a cumplir con la instrucción oficial que ordena reintegrar a la maestra Leidy Zúñiga a su grupo de clases. La profesora explicó que cuenta con un oficio que la respalda y que no existe ninguna resolución en su contra que le impida desempeñar su labor docente.

“La directora ya tiene un documento donde se establece que debo permanecer dentro del jardín de niños mientras no haya una resolución de Derechos Humanos. No hay nada en mi contra, por lo tanto, debo pertenecer al grupo. Cuando llegue esa resolución se tomará otra medida, pero por ahora debo estar dentro del plantel”, precisó Zúñiga.

La maestra también aclaró que ella no fue quien cerró la escuela, ya que la decisión fue tomada por los padres de familia.

“Quiero que quede claro: yo no cerré la escuela. Esto fue decisión de los padres, quienes siguen firmes, al tanto de la situación, porque la directora no obedece las órdenes superiores de la maestra María Lorena Román Rodríguez”, añadió.

A más de un mes de haber comenzado el conflicto, la directora del jardín de niños sigue sin presentarse para ofrecer una explicación ni atender las peticiones de los padres, quienes continúan apostados frente al plantel a la espera de una solución definitiva por parte de la Secretaría de Educación.