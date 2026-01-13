Madres buscadoras inspeccionan recipientes con cemento en Reynosa

Las madres buscadoras localizaron recipientes con cemento ya seco, lo que generó sospechas sobre la posible presencia de restos humanos en su interior

En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas realizó este domingo 11 de enero la sexta jornada de búsqueda generalizada del 2026, en brechas, ejidos y zonas aledañas al puente internacional Reynosa–Pharr.

Durante los recorridos, las madres buscadoras inspeccionaron ranchos, construcciones y casas abandonadas, donde localizaron recipientes con cemento ya seco, lo que generó sospechas sobre la posible presencia de restos humanos en su interior.

Ante la falta de equipo especializado, las integrantes del colectivo utilizaron herramientas básicas como picos, talaches y machetes, además de su propio ingenio, para intentar abrir los recipientes.

Incluso derritieron el plástico con fuego para despegarlo del cemento y poder inspeccionar su contenido.

Las labores se prolongaron por varias horas y se dificultaron debido a la dureza del material y las limitadas herramientas disponibles.

Finalmente, al caer la noche, lograron romper y revisar los recipientes, descartando la presencia de restos humanos en el interior.

El colectivo reiteró que las búsquedas continúan diariamente, muchas veces en zonas muy enmontadas, solitarias o de riesgo, con la esperanza de obtener cualquier indicio que permita dar con el paradero de sus seres queridos desaparecidos.