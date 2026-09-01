Madre viaja de Puebla a Matamoros para buscar a su hijo

La búsqueda de Arturo César Martínez Velázquez continúa, mientras su madre mantiene la esperanza de obtener alguna información

Con la esperanza de encontrar a su hijo con vida, Doña Yolanda, originaria del estado de Puebla e integrante del colectivo “De Pie Hasta Encontrarlos”, continúa la búsqueda de Arturo César Martínez Velázquez, quien desapareció hace aproximadamente un año en Matamoros.

La mujer relató que su hijo residía y trabajaba en esta ciudad, pero de manera repentina dejó de comunicarse con ella. Ante la falta de información y respuestas, decidió buscar ayuda para emprender su búsqueda.

Explicó que Arturo César trabajaba durante las noches, aparentemente como vigilante en algún negocio, pero hasta el momento nadie ha podido proporcionarle información precisa sobre su paradero.

“Busco a mi hijo. Tiene un año que desapareció, dejó de comunicarse conmigo y él residía aquí”, expresó con evidente preocupación.

Se integra a colectivo para buscar a su hijo

Doña Yolanda señaló que, al no saber cómo iniciar la búsqueda por su cuenta, contactó al colectivo de familiares de personas desaparecidas en Tamaulipas, con quienes comenzó a realizar distintas acciones para tratar de localizar a su hijo.

La madre aseguró que la incertidumbre ha sido uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado, pues cada día despierta con el mismo pensamiento: saber dónde está Arturo y qué pudo haber ocurrido.

“Desde que él dejó de comunicarse conmigo es muy difícil para mí no saber de él. El sueño como quiera me gana, pero al despertar mi primer pensamiento es dónde está mi hijo, qué es lo que pasó, por qué de pronto dejó de comunicarse conmigo”, relató.

Mantiene la esperanza de reencontrarse con Arturo

Aunque reconoce que la búsqueda es complicada, decidió trasladarse y continuar participando en las acciones del colectivo, pues considera que permanecer en casa sin hacer nada no es una opción.

La búsqueda de Arturo César Martínez Velázquez continúa, mientras su madre mantiene la esperanza de obtener alguna información que permita conocer su paradero y, finalmente, reencontrarse con él.