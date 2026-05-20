Madre reclama a funcionario municipal por intimidar a su hija

La situación derivó en una discusión que, hasta ahora, no ha tenido una resolución oficial por parte de las autoridades municipales

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una madre de familia protagonizó un reclamo directo contra el secretario de Medio Ambiente municipal, Alberto Simones, luego de acusarlo de haber intimidado a su hija dentro de un plantel educativo.

Los hechos ocurrieron durante la jornada de atención ciudadana “Matamoros Informa”, realizada en la Presidencia Municipal, donde la mujer acudió con el objetivo de encarar al funcionario.

De acuerdo con su versión, Simone se presentó previamente en la escuela de su hija, donde presuntamente le alzó la voz o la amedrentó, situación que generó molestia e inconformidad.

Ante el señalamiento, el secretario de Medio Ambiente rechazó haber incurrido en actos de intimidación. Explicó que su intervención se dio en respuesta a un presunto caso de acoso escolar, asegurando que la menor señalada por la madre habría ejercido bullying contra su propia hija, motivo por el cual decidió tomar cartas en el asunto.

Durante el intercambio, la madre de familia solicitó dialogar tanto con el funcionario como con el presidente municipal, Alberto Granados, con la intención de esclarecer lo sucedido. Sin embargo, el alcalde indicó que atendería el caso posteriormente, por lo que el encuentro no se concretó en ese momento.

La situación derivó en una discusión que, hasta ahora, no ha tenido una resolución oficial por parte de las autoridades municipales.