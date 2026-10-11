Madre e hijo perdidos tras ser arrastrados por río Purificación

Otro adolescente que se encontraba en el lugar logró ponerse a salvo y fue trasladado a un centro de salud del municipio de Hidalgo para recibir atención médica

Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil mantienen un operativo de búsqueda para localizar a una mujer, de entre 38 y 40 años, y a su hijo, de 16, quienes fueron arrastrados por la corriente del río Purificación, en el ejido Estación Cruz, municipio de Hidalgo, Tamaulipas.

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 911, luego de que familiares alertaran a las autoridades. De acuerdo con los primeros informes, el adolescente se encontraba en el río cuando fue arrastrado por la fuerte corriente. Su madre ingresó al agua para intentar rescatarlo, pero también fue llevada por el caudal.

Otro adolescente que se encontraba en el lugar logró ponerse a salvo y fue trasladado a un centro de salud del municipio de Hidalgo para recibir atención médica.

Hasta el momento, madre e hijo continúan en calidad de desaparecidos.

Autoridades precisaron que es falso que el adolescente haya sido localizado sin vida, por lo que las labores de búsqueda continúan con el apoyo de elementos de Protección Civil, habitantes del ejido y un dron para ampliar el área de rastreo.

Trascendió que ambos son originarios del fraccionamiento Lomas de Guadalupe, en Ciudad Victoria.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar cruzar el río Purificación debido a la fuerte corriente, provocada por los escurrimientos de la Sierra Madre Oriental y las lluvias registradas durante las últimas horas en la zona.