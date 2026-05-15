Madre denuncia intimidación por transportar niños a la escuela

Relató que funcionarios colocaron una calcomanía en su unidad, catalogándola como si se tratara de un servicio irregular, lo que consideró un acto indebido.

Angélica Sosa, madre de familia, denunció presuntos actos de intimidación y acoso por parte de personal de la Secretaría de Transporte Público, luego de que fuera señalada por transportar a menores hacia una escuela sin contar con concesión, pese a que asegura que lo hace como un favor y sin recibir pago.

La mujer explicó que lleva a su hijo y a otros cuatro menores a la primaria José Vasconcelos, ubicada en el sector de Ciudad Industrial, debido a que algunos padres de familia se lo han solicitado. Sin embargo, enfatizó que no se trata de una actividad lucrativa.

“Yo no tengo un negocio, es un favor que hago a los padres”, afirmó.

De acuerdo con su testimonio, esta es la segunda ocasión en que enfrenta este tipo de situación. Señaló que recientemente supervisores de transporte acudieron hasta el lugar donde se encontraba estacionada su camioneta para tomar evidencias, pese a que en ese momento no había niños en el vehículo.

Incluso, relató que los funcionarios colocaron una calcomanía en su unidad, catalogándola como si se tratara de un servicio irregular, lo que consideró un acto indebido.

Sosa indicó que fue notificada para presentarse ante la Subsecretaría de Transporte, aunque decidió no firmar el documento al sostener que no realiza actividades de transporte público.

Asimismo, aseguró que la queja en su contra proviene de una concesionaria del transporte escolar en la zona, lo que, a su juicio, detonó las acciones en su contra.

La madre de familia también denunció que los funcionarios se condujeron de manera prepotente durante la inspección y que no fue tratada con respeto.

Además, advirtió que le informaron sobre posibles sanciones económicas que podrían alcanzar hasta los 80 mil pesos, en caso de que continúe trasladando a los menores bajo estas condiciones.

Finalmente, Angélica Sosa cuestionó que las autoridades actúen únicamente en su contra, cuando —aseguró— existen otros padres de familia que realizan prácticas similares ante la falta de opciones de transporte.