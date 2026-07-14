Madre de familia denuncia malas condiciones de Secundaria 51

También puso en duda el uso de las cuotas escolares, al considerar que no se reflejan en mejoras dentro de la institución

Las condiciones en la Secundaria Técnica No. 51 de Matamoros fueron cuestionadas públicamente por una madre de familia, quien a través de redes sociales pidió la intervención de autoridades educativas.

De acuerdo con su denuncia, el plantel presenta presuntas deficiencias en infraestructura, falta de limpieza en baños y salones, así como la ausencia de aire acondicionado.

Además, señaló constantes inasistencias de docentes, lo que —afirmó— afecta el desarrollo académico de los alumnos.

Dudan sobre uso de cuotas escolares en secundaria técnica 51

En su publicación, también puso en duda el uso de las cuotas escolares, al considerar que no se reflejan en mejoras dentro de la institución.

Por ello, solicitó información sobre dónde puede interponer una queja formal y llamó a otros padres de familia a sumarse para exigir atención al caso.

La denunciante también emitió críticas contra el director del plantel, a quien acusó de no atender las necesidades de la escuela. Sin embargo, estos señalamientos corresponden únicamente a su testimonio y no han sido confirmados por autoridades educativas.