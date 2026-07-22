Madre de Dafne pide agilizar investigación en Tamaulipas

La familia de Dafne denunció presuntas lesiones en la menor y exigió avances en la investigación para esclarecer su muerte en Ciudad Madero

A casi una semana del fallecimiento de la adolescente Dafne durante un campamento de verano en una academia militarizada de Ciudad Madero, sus familiares continúan haciendo públicas nuevas declaraciones sobre las condiciones en las que, aseguran, fue encontrado el cuerpo de la menor, al tiempo que reiteran su exigencia de justicia y la detención de los presuntos responsables.

En una nueva manifestación realizada frente a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), la madre de la menor, Alejandra Quintos, afirmó que su hija presentaba diversas lesiones que, a su consideración, son incompatibles con la versión inicial de un desvanecimiento.

Señaló que observó golpes en distintas partes del cuerpo y aseguró que incluso los brackets de la adolescente se encontraban incrustados en las encías, además de insistir en que existen indicios de que fue víctima de violencia física antes de morir.

Familia de Dafne exige avances en la investigación

Durante su intervención, la madre sostuvo que cuenta con información y testimonios de otras personas que habrían pasado por la institución, los cuales ya fueron entregados a las autoridades ministeriales.

Asimismo, anunció que continuará impulsando acciones legales para que los hechos sean investigados con la mayor profundidad posible y, de ser necesario, solicitar nuevas diligencias periciales para esclarecer las causas del fallecimiento.

Por su parte, Juana Laura Martínez, abuela de Dafne, lamentó que, hasta el momento, la familia no haya recibido avances que considere suficientes dentro de la investigación. Indicó que continúan a la espera de los resultados periciales y reiteró su llamado para que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas agilice las investigaciones, determine las responsabilidades correspondientes y, en su caso, ejerza acción penal contra quienes resulten implicados.

Los familiares insistieron en que mantendrán las movilizaciones de manera pacífica hasta obtener respuestas sobre la muerte de la adolescente, mientras la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer los hechos.