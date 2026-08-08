Madre de Dafne defiende a su hija en nuevo juicio

Entre lágrimas, la madre de Dafne aseguró que está dispuesta a defender a su hija durante el nuevo juicio contra el padre de la adolescente

“Todavía me rehúso a creer que ya no está conmigo. Estoy aquí para defenderla de su padre, de quien sea, como siempre lo he hecho desde que estaba en mi pancita”, expresó con la voz entrecortada Alejandra Quintos al llegar este viernes a los juzgados de Ciudad Mante.

Aferrada al recuerdo de su hija, aseguró que, aunque el dolor es inmenso, no dejará de luchar para que se haga justicia por Dafne.

Este viernes 7 de agosto se dio continuidad al proceso judicial iniciado en 2019 contra Gabriel "N", padre biológico de Dafne, quien enfrenta un juicio oral por el presunto delito de violación equiparada en agravio de la menor.

El proceso judicial es independiente del feminicidio de Dafne

Es un proceso distinto a la investigación por el feminicidio de la adolescente de 13 años, ocurrido al interior de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero.

La audiencia se desarrolla en la Sala de Juicios Orales del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento de la Segunda Región Judicial, en Ciudad Mante, en la Carpeta de Investigación 056/2019.

Antes de ingresar a la sala, Alejandra Quintos recordó que durante años decidió mantener este caso lejos de la opinión pública para proteger a su hija.

“Yo nunca dije esto a los medios porque era revictimizar a mi hija; quería que tuviera una infancia y una vida digna”, señaló.

Madre de Dafne recuerda el proceso para proteger a su hija

Explicó que Dafne recibía atención psicológica especializada para prepararse y rendir su declaración ante las autoridades sin poner en riesgo su bienestar emocional.

Con evidente tristeza, la madre lamentó que ahora el nombre de su hija sea recordado por dos procesos judiciales.

“Me destroza que ahora todo el mundo la señale y la recuerde por las dos cosas; ella murió de una manera horrible y ahora también tengo que pelear por este caso”, dijo.

Afirmó que desde 2019 ha permanecido firme en la búsqueda de justicia y aseguró que no abandonará el proceso.

“Siempre hemos sido ella y yo contra el mundo; la saqué adelante trabajando, dando clases, vendiendo ropa, haciendo lo que fuera necesario para que no le faltara nada; hoy estoy aquí porque no voy a dejar de defenderla”, expresó.

Alejandra Quintos asegura que continuará con el proceso

También manifestó su inconformidad por los retrasos que ha enfrentado el procedimiento y reiteró que acudirá a todas las audiencias, sin importar las dificultades.

“Yo también tengo un dolor muy grande, pero aquí estoy, presente, porque siempre voy a estar para mi bebé”, afirmó.

Rechazó categóricamente los señalamientos de que hubiera recibido dinero para desistirse de la denuncia.

“Jamás me he vendido, lo único que espero es que se haga justicia, en memoria de mi hija voy a seguir peleando hasta el final”, sostuvo.

Alejandra Quintos enfatizó que el juicio que hoy continúa representa una parte de la búsqueda de justicia por Dafne y recordó que este proceso es completamente independiente de la investigación por feminicidio que se sigue por la muerte de la adolescente ocurrida en la Academia Militarizada de Marina Doenitz.