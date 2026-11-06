Madre de Aranza exige justicia; responsabiliza a Guardia Estatal

La madre también resultó herida en una pierna y señaló que, después de los disparos, el helicóptero continuó siguiéndolos y realizando detonaciones

“Mi hija no merecía morir así”, expresó Claudia Edith Pardo, madre de Aranza, la niña de 7 años que perdió la vida durante los hechos violentos registrados el pasado 29 de octubre en la carretera Matamoros-Reynosa, y quien responsabilizó a elementos de la Guardia Estatal por los disparos que alcanzaron a su familia.

En entrevista con medios nacionales, la mujer relató que regresaba a su domicilio junto con su esposo y sus hijas cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar y seguir el vehículo en el que viajaban. Ante esta situación, su esposo descendió de la unidad para advertir a los elementos que transportaban menores de edad; sin embargo, aseguró que los disparos continuaron.

Claudia recordó que, durante la agresión, su hija mayor le advirtió que Aranza había sido alcanzada por una bala. Al intentar protegerse, se arrastró junto con su familia hacia una parcela, donde se percató de que la pequeña había recibido un impacto en la cabeza y había perdido la vida.

La madre también resultó herida en una pierna y señaló que, después de los disparos, el helicóptero continuó siguiéndolos y realizando detonaciones, sin que los tripulantes les brindaran auxilio.

Familia de Aranza esperó dos horas para recibir atención médica

Debido a los bloqueos registrados en la zona, la familia tuvo que esperar aproximadamente dos horas para recibir atención médica, mientras que el cuerpo de la menor fue trasladado varias horas después, luego de que lograran llegar a su domicilio.

Sobre el avance de las investigaciones, Claudia dijo que únicamente les han informado que cuatro agentes presuntamente involucrados ya fueron identificados y trasladados a Ciudad Victoria, pero hasta ahora desconocen qué medidas se han tomado en su contra.

Asimismo, señaló que no ha recibido comunicación del gobernador Américo Villarreal Anaya y que el contacto con las autoridades se ha limitado a las diligencias realizadas ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Secretario de Seguridad califica muerte de la menor como daño colateral

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Arturo Pancardo Escudero, calificó lo ocurrido como un hecho lamentable y sostuvo que la muerte de la menor fue consecuencia de una agresión contra el helicóptero, a la que describió como un daño colateral.

Mientras tanto, la familia de Aranza continúa a la espera de que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades de los elementos que participaron en el operativo.