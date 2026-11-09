Madre de Aranza exige justicia por su muerte en Matamoros

Según su relato, la familia permaneció en el lugar alrededor de dos horas antes de recibir asistencia médica, debido a las condiciones de riesgo

La exigencia de justicia por la muerte de Aranza, una niña de siete años que perdió la vida durante los hechos violentos del pasado 29 de octubre en Matamoros, continúa vigente. Su madre, Claudia Edith Pardo García, mantiene su reclamo para que se castigue a los responsables, luego de que las investigaciones confirmaran que el proyectil que mató a su hija salió del armamento utilizado por elementos de la Guardia Estatal.

La Fiscalía confirma el origen del disparo

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas avanzó en los peritajes balísticos y confirmó el origen del disparo. Además, tres policías estatales son investigados por su presunta participación en los hechos; sin embargo, hasta el momento ninguno ha sido detenido.

El relato de la madre de Aranza

De acuerdo con el testimonio de Claudia Edith, el día de la tragedia viajaba en una camioneta junto a su esposo y sus hijos. La familia había salido para recoger al padre de familia en su trabajo y buscaba regresar a casa, tomando rutas alternas para evitar los bloqueos que se registraban en la ciudad.

Durante el trayecto, a la altura del ejido Las Rusias, cerca del kilómetro 4.5 de la carretera a Reynosa, habrían sido seguidos por un helicóptero de la Guardia Estatal.

La madre relató que su esposo descendió de la unidad para hacer señas a los tripulantes de la aeronave y explicarles que viajaban con menores de edad. Sin embargo, momentos después escucharon una detonación y Aranza recibió un disparo en la cabeza.

La pequeña cayó sobre las piernas de su madre, quien intentó auxiliarla, pero durante esos momentos también descubrió que había resultado herida de bala en una rodilla.Según su relato, la familia permaneció en el lugar alrededor de dos horas antes de recibir asistencia médica, debido a las condiciones de riesgo que prevalecían en ese momento.

Aranza, conocida cariñosamente como “La China”, cursaba segundo grado de primaria y era una de siete hermanos. A más de una semana de su muerte, el caso continúa bajo investigación, mientras su madre mantiene la exigencia de justicia y espera que los policías señalados respondan por lo ocurrido.