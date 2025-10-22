Luisa Alcalde Luján exige pruebas en caso 'Huachicol Fiscal'

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que cualquier morenista vinculado al 'Huachicol Fiscal' debe ser investigado

“En Morena no hay complicidades ni impunidad. Si alguien comete un delito o acto de corrupción, tiene que abrirse una investigación y los jueces decidirán, siempre con pruebas y hasta las últimas consecuencias”, señaló, recordando el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, actualmente preso tras investigaciones de un gobierno de Morena.

Sobre el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Alcalde Luján fue contundente: “Es un cínico y corrupto, símbolo del PRIAN. No hay impunidad; si hay elementos de corrupción, deben investigarse, sin importar dónde se encuentre”.

Durante su visita a Ciudad Victoria, la líder de Morena destacó que el partido espera alcanzar los 300 mil afiliados en Tamaulipas antes de fin de año, superando los actuales 235 mil. Además, resaltó la conformación de comités en cada una de las 71 mil 500 secciones electorales del país.

Alcalde Luján anunció el Plan Municipalista, orientado a fortalecer cinco servicios básicos en los municipios, así como la creación de la Escuela Municipalista de Morena para capacitar a presidentes municipales, síndicos y regidores del partido.

En la conferencia estuvieron presentes la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, Carolina Rangel; el presidente del Consejo Estatal, Rodolfo Pérez; el diputado local Humberto Prieto, y la dirigente estatal de Morena, María Guadalupe Gómez Núñez.