Lucen negocios en abandono sobre carretera Victoria-Zaragoza

Estos negocios, que en su momento fueron punto de descanso y abastecimiento para los viajeros, hoy lucen completamente abandonados y vandalizado.

Al menos una docena de negocios ubicados sobre la carretera Victoria-Zaragoza permanecen en total abandono, producto de la crisis de inseguridad que comenzó en el año 2010 en Tamaulipas y que posteriormente se agravó con la pandemia del Covid-19, la cual concluyó en 2023.

Son 13 años en los que los comerciantes vivieron una situación bastante difícil, al grado de verse obligados a cerrar de manera definitiva sus establecimientos y dedicarse a otra actividad para poder subsistir.

Muchos de estos propietarios vivían en los mismos locales, ya que operaban las 24 horas del día, por lo que al abandonar sus negocios tuvieron que irse a radicar a otro lugar, dejando atrás años de inversión y trabajo.

Cabe señalar que esta situación no fue exclusiva de la carretera Victoria-Zaragoza, sino que se vivió en todas las rutas de nuestra entidad, así como en varias entidades del país, donde cientos de pequeños comercios a pie de carretera tuvieron que cerrar.

En Tamaulipas, esta problemática se presentó en las principales vías como la Victoria-Monterrey, Victoria-Matamoros, Victoria-Tampico y Victoria-Mante, que son corredores de alto flujo vehicular y donde tradicionalmente existía una fuerte actividad comercial y de servicios para los viajeros.

Por desgracia, la economía de estos comerciantes se vio totalmente afectada, pero también la de los automovilistas y traileros que transitaban por esta vía, quienes se detenían a consumir alimentos y comprar productos de primera necesidad.

Estos negocios, que en su momento fueron punto de descanso y abastecimiento para los viajeros, hoy lucen completamente abandonados y vandalizados, sin que ninguna autoridad haya hecho algo al respecto para rescatarlos o brindar apoyo a sus dueños.

Los tiempos fueron bastante difíciles, recuerdan algunos pobladores, porque la gente ya no se detenía a consumir y lo único que quería era llegar pronto a su lugar de destino, aunado a que por las noches prácticamente nadie viajaba por temor.

Por fortuna, en los últimos meses se observa que un par de negocios han vuelto a abrir sus puertas sobre esta misma carretera y están teniendo éxito, lo que representa una esperanza de reactivación económica para esta importante vía de comunicación.