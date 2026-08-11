Luce en abandono total parador turístico en Güémez

Vecinos de la zona señalan que la basura acumulada representa un problema ambiental y de salud pública, además de que disuade a los visitantes.

El parador turístico ubicado en la cabecera municipal de Güémez, sobre la carretera federal Victoria-Matamoros, luce completamente descuidado y convertido en basurero, a pesar de ser una de las rutas más transitadas hacia la frontera.

Esta vía está a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dependencia que es la encargada de mantener y mejorar la infraestructura carretera federal, incluyendo los paradores turísticos, pero en Tamaulipas no está haciendo las funciones que le competen.

El sitio, que fue diseñado desde la administración de Manuel Cavazos Lerma para el descanso y la recreación de los viajeros, hoy está saturado de basura.

Son los propios paseantes quienes se paran a consumir alimentos o a estirar las piernas, pero no se llevan sus desechos, dejando botellas de plástico, pañales, restos de comida y bolsas.

A esto se suma que el lugar no cuenta con contenedores suficientes, lo que complica aún más la situación y vuelve imposible su uso.

Vecinos de la zona señalan que la acumulación no solo afecta la imagen de Güémez, sino que representa un problema ambiental y de salud pública, además de que disuade a los visitantes, sobre todo extranjeros, que tienen otra cultura de respeto al medio ambiente.

Mientras no exista un programa específico de mantenimiento y supervisión permanente, el deterioro seguirá avanzando.

El contraste es evidente: mientras este parador federal se cae a pedazos, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas anunció una inversión de 349.2 millones de pesos en 46 obras de infraestructura turística, entre ellas dos nuevos paradores turísticos en Miquihuana y Palmillas para impulsar el turismo del Altiplano.

Incluso el Gobierno del Estado anunció otros cuatro proyectos estratégicos de miradores y paradores en Ciudad Victoria, Hidalgo, Miquihuana y Palmillas.

Ojalá que ese mismo impulso para reactivar el turismo en el Altiplano también se replique en las carreteras federales, donde los paradores existentes piden a gritos ser rescatados antes de construir nuevos.