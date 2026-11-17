El punto donde tradicionalmente se hacen filas kilométricas, el puesto de revisión militar del ejido Oyama, en Hidalgo, hoy permite el paso sin largas esperas

La carretera federal 85 Victoria-Monterrey luce este lunes con una afluencia vehicular inusualmente baja.

El punto donde tradicionalmente se hacen filas kilométricas, el puesto de revisión militar del ejido Oyama, en el municipio de Hidalgo, hoy permite el paso sin largas esperas.

Los conductores que vienen de Monterrey rumbo al sur, y los que van de Victoria rumbo al norte, cruzan el retén en pocos minutos.

Es una imagen muy distinta a la de otros puentes y periodos vacacionales, cuando las revisiones provocan un caos vial y molestia entre los viajeros.

La carretera ya reparada ayuda a fluir

Otro de los obstáculos que dificultaba el transitar por este punto ya quedó atrás.

La carretera Victoria-Monterrey, que por meses presentó baches, desniveles y tramos en reparación, ya fue rehabilitada en sus puntos más críticos.

Esa reparación, que forma parte del programa Bachetón 2026, permitió que el aforo vehicular fluya mejor y que ya no se sume el mal estado del asfalto a la lentitud del retén.

Hoy el camino se siente más seguro y más rápido para quienes lo recorren.

Es puente, pero la calma es solo por la mañana

La poca afluencia de este mediodía tiene una explicación.

Se trata del fin de semana largo por la conmemoración de la Revolución Mexicana, que va del sábado 14 al lunes 16 de noviembre.

Muchas familias salieron desde el viernes y el sábado, y otras decidieron quedarse en casa.

Pero la calma no durará todo el día.

Por la tarde seguramente se va a intensificar el tráfico, debido a que las personas regresan a sus hogares después de tres días de asueto.

Se espera que el mayor flujo se registre entre la tarde y la noche, cuando los viajeros que vienen de Monterrey, Linares y Montemorelos, así como los que salen de Victoria rumbo al norte, coincidan en el retén de Oyama.

La recomendación es salir con tiempo, revisar el vehículo y respetar las indicaciones de los elementos militares y de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero.

El último puente largo antes de la llegada de los paisanos

Este es el último fin de semana largo que marca el calendario escolar por la Revolución Mexicana, antes de cerrar el año.

Después de este puente, el siguiente gran movimiento en las carreteras será en diciembre.

En ese mes comenzará el flujo de paisanos que vienen procedentes de Estados Unidos y que quieren entrar a nuestro estado.

Muchos de ellos van de paso hacia Veracruz y algunas entidades del Golfo de México.

También se espera el paso de transmigrantes que cruzan todo el país hasta Sudamérica.

Para entonces, el retén de Oyama volverá a ser punto clave de revisión y de largas filas.

Por lo pronto, este lunes la carretera Victoria-Monterrey regala una postal poco común, una vía libre, una carretera reparada y un retén sin la fila de siempre.