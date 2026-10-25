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Luce abandonado y con desecho el parador de la Victoria-Matamoros

Por: Humberto Zúñiga López

23 Octubre 2026, 17:08

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La falta de mantenimiento de la SICT y la basura de usuarios mantienen en pésimas condiciones el espacio ubicado en el municipio de Güémez.

Luce abandonado y con desecho el parador de la Victoria-Matamoros

El parador turístico ubicado a bordo de la carretera 101 Victoria-Matamoros, muy cerca de la cabecera municipal de Güémez, luce en el abandono y convertido en basurero.

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Se trata de una construcción de piedra y cemento hecha hace varias administraciones para que los viajeros descansen. Hace aproximadamente un mes, el Ayuntamiento de Güémez lo limpió, pero ya volvió a llenarse de desechos dejados por los visitantes.

En el sitio se observan botellas de plástico, bolsas, pañales, restos de comida y envases de unicel regados por todos lados. Incluso hay quien le deja alimento y agua a un gatito que vive ahí, en recipientes improvisados que también terminan entre la basura.

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Aunque el municipio lo atiende por buena voluntad, el parador está dentro del derecho de vía de una carretera federal y su conservación corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Sin embargo, la SICT no tiene dentro de su agenda la limpieza periódica de este tipo de espacios. Muchos de ellos fueron habilitados poco a poco por los propios automovilistas como puntos de descanso, sin un proyecto formal de mantenimiento, por lo que permanecen en pésimas condiciones.

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Y aunque no todos los usuarios dejan desperdicios, una parte sí abandona residuos plásticos y orgánicos sin mayor cuidado.

La ley sí castiga esta conducta. El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal establece en su Artículo 64 que está prohibido dejar o tirar cualquier material que constituya peligro u obstrucción para el tránsito o que dañe propiedad pública o privada, con multa de 25 a 30 cuotas diarias.

El Artículo 182, fracción II, también prohíbe a los pasajeros arrojar basura a la vía, con amonestación escrita.

A nivel ambiental, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, artículos 100 y 112, prohíbe verter residuos en vía pública y sanciona con multas de 20 a 50 mil UMAS, además de la obligación de remediar el sitio.

¿Quién debe actuar?

El Artículo 4 del mismo Reglamento aclara competencias: a la SICT le toca operar y dar mantenimiento a la infraestructura carretera, y a la Guardia Nacional le corresponde preservar el orden, vigilar que no se dañen las vías y sancionar a los infractores.

Vecinos piden que la SICT incluya este parador en su programa de conservación y que la Guardia Nacional realice recorridos para evitar que se siga usando como tiradero.

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