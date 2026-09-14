Lorenzo Morales presenta su segundo informe en Güémez

El alcalde destacó el trabajo coordinado con el gobierno del estado y el gobierno federal para llevar bienestar a las comunidades

El presidente municipal de Güémez, Lorenzo Morales Amaro, rindió su Segundo Informe de Labores con la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya, ante la presencia de los habitantes de la cabecera y comunidades ejidales.

En su segundo informe, el alcalde destacó que con el apoyo conjunto del estado los productores recibieron apoyo con fertilizantes, semilla de sorgo y maíz, mejoramiento genético, asistencia técnica y sistemas de riego, además de acciones para enfrentar la sequía.

También se avanza en la pavimentación y rehabilitación de vialidades, en la conservación de la carretera Victoria-Caballeros-Santa Engracia y la instalación de internet satelital en escuelas rurales.

Destacan coordinación entre los tres niveles de gobierno

El alcalde destacó el trabajo coordinado con el gobierno del estado y el gobierno federal para llevar bienestar a las comunidades.

"En ese esfuerzo ha sido fundamental la coordinación con el gobierno de Tamaulipas. Compartimos con su gobierno la convicción de que el servicio público debe tener un profundo sentido humano y que toda acción debe colocar en el centro la dignidad y el bienestar de las personas", señaló.

Anuncian nuevas obras carreteras para Güémez

El gobernador anunció que en este año se va a terminar la carretera del ejido El Olmo al Centro Recreativo El Tigre y la carretera de La Luz del Campesino a La Presita, obras largamente demandadas por la población.

El gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que en Güémez hay resultados que se han conseguido en colaboración, en un clima de unidad y entendimiento, que son valores de la política humanista.

"Tenemos una agenda colaborativa y la presencia del Gobierno del Estado en Güémez responde a la demanda que nos plantea el señor presidente con el fin de que cada dependencia pueda traer a esta tierra obras, recursos, programas y apoyos", afirmó.

Inversión supera los 851 millones de pesos

Expuso que entre 2022 y 2026 se ha aplicado una inversión estatal y federal por 851 millones de pesos en Güémez y solo este año, a través de los Programas para el Bienestar, se apoya en forma directa a 4 mil beneficiarios, con desayunos escolares, becas y útiles, atención a personas con discapacidad y servicios de salud.

El alcalde reiteró que Güémez es un municipio de gente trabajadora y agradeció la confianza de las familias, mientras que el gobernador refrendó que seguirá haciendo equipo para respaldar al campo, mejorar los caminos y acercar bienestar, porque la transformación tiene más sentido cuando se construye desde cada municipio.