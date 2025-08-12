Logra Tamaulipas medallas más en juegos deportivos de CONADE

Durante la ceremonia de honores a la bandera, en el marco del Día Internacional de la Juventud, el gobernador del estado reconoció los triunfos

Al mencionar que ya superaron la media nacional, el Gobernador Américo Villarreal Anaya dio a conocer que Tamaulipas obtuvo 33 medallas más que las logradas el año pasado, durante los juegos deportivos de la CONADE en las diferentes disciplinas, reconociendo el esfuerzo y dedicación de las y los deportistas.

Durante la ceremonia cívica de honores a la bandera, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, el gobernador del estado reconoció los triunfos de las y los deportistas, además de resaltar la contribución de jóvenes altruistas que participan en el programa Techo, y que continúan construyendo vivienda progresiva para población vulnerable, siendo las más recientes en los municipios de Padilla, Güémez y Jiménez.

“Y este gobierno está atento todos los que estamos aquí en brindarle a nuestra juventud oportunidades en una visión política, de un gobierno con una filosofía humanista en donde lo importante es la persona, el desarrollo social y el bienestar de la población, y que podamos disfrutar los triunfos de nuestros jóvenes en el deporte o las acciones altruistas en la representación social o en las condiciones de las expresiones culturales”, señaló.

Por su parte Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social, reiteró el apoyo del gobernador Américo Villarreal a las y los deportistas, ya que, gracias a su visión y liderazgo, dijo, ha transformado la infraestructura deportiva.