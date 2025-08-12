Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°
EN VIVO

Tamaulipas

Logra Tamaulipas medallas más en juegos deportivos de CONADE

Por: Alfredo Uvalle

11 Agosto 2025, 17:36

05

05

Compartir

Durante la ceremonia de honores a la bandera, en el marco del Día Internacional de la Juventud, el gobernador del estado reconoció los triunfos

Logra Tamaulipas medallas más en juegos deportivos de CONADE
Publicidad

Al mencionar que ya superaron la media nacional, el Gobernador Américo Villarreal Anaya dio a conocer que Tamaulipas obtuvo 33 medallas más que las logradas el año pasado, durante los juegos deportivos de la CONADE en las diferentes disciplinas, reconociendo el esfuerzo y dedicación de las y los deportistas. 

Durante la ceremonia cívica de honores a la bandera, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, el gobernador del estado reconoció los triunfos de las y los deportistas, además de resaltar la contribución de jóvenes altruistas que participan en el programa Techo, y que continúan construyendo vivienda progresiva para población vulnerable, siendo las más recientes en los municipios de Padilla, Güémez y Jiménez. 

WhatsApp Image 2025-08-11 at 5.12.58 PM.jpeg

“Y este gobierno está atento todos los que estamos aquí en brindarle a nuestra juventud oportunidades en una visión política, de un gobierno con una filosofía humanista en donde lo importante es la persona, el desarrollo social y el bienestar de la población, y que podamos disfrutar los triunfos de nuestros jóvenes en el deporte o las acciones altruistas en la representación social o en las condiciones de las expresiones culturales”, señaló. 

Por su parte Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social, reiteró el apoyo del gobernador Américo Villarreal a las y los deportistas, ya que, gracias a su visión y liderazgo, dijo, ha transformado la infraestructura deportiva.

Comentarios