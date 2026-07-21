Localizan sin vida a Kate Quirinos en el río Pánuco

Tras 36 horas desaparecida, localizan sin vida a Kate Quirinos, de 11 años, en el río Pánuco. La niña fue arrastrada por la corriente en El Paso del Humo

La búsqueda de Kate Quirinos, de 11 años de edad, concluyó con un desenlace trágico la mañana de este lunes, luego de que su cuerpo fuera localizado flotando en las aguas del río Pánuco, tras permanecer desaparecida más de 36 horas, desde la tarde del pasado sábado.

La menor había ingresado al río en la zona conocida como El Paso del Humo, donde convivía con otras dos niñas. Mientras sus acompañantes lograron salir del agua, Kate fue arrastrada por la corriente y desapareció ante la mirada de familiares y personas que intentaron auxiliarla sin éxito.

Desde el momento del reporte se desplegó un amplio operativo encabezado por la Secretaría de Marina, Protección Civil de Veracruz, brigadistas de SINAREM, corporaciones de emergencia, pescadores y decenas de voluntarios, quienes recorrieron en embarcaciones un amplio tramo del río, desde El Paso del Humo hasta las escolleras de Playa Miramar.

Durante las últimas horas también fueron incorporados drones y un binomio canino para fortalecer las labores de búsqueda.

Fue poco antes de las 7:00 horas de este lunes cuando rescatistas localizaron el cuerpo de la menor flotando en las inmediaciones de la congregación Anáhuac, en la colonia California, municipio de Pueblo Viejo, Veracruz.

Al sitio acudieron autoridades ministeriales para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

La muerte de Kate ha causado profunda consternación entre habitantes del norte de Veracruz y del sur de Tamaulipas, quienes siguieron de cerca el operativo con la esperanza de que la menor fuera encontrada con vida.

La tragedia vuelve a poner sobre la mesa el riesgo que representan las aguas del río Pánuco y la importancia de extremar precauciones, especialmente durante el periodo vacacional.