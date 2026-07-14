Localizan sin vida a hombre que nadaba en el río Bravo

La Fiscalía de Tamaulipas inició una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento del hombre identificado como Alejandro 'N'

Luego de casi 24 horas de intensa búsqueda, cuerpos de emergencia localizaron el cuerpo de Alejandro "N", quien el pasado domingo desapareció mientras se encontraba nadando en las aguas del río Bravo, en el centro recreativo La Playita de Reynosa.

Tras el hallazgo, al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y personal de Servicios Periciales para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar la carpeta de investigación correspondiente, con el fin de esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para extremar precauciones al ingresar a ríos, canales y cuerpos de agua, especialmente durante la temporada vacacional, a fin de prevenir este tipo de tragedias.