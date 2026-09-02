Localizan sin vida a hombre con ficha de búsqueda en Reynosa

Edith González, dirigente del colectivo, informó que el cuerpo presentaba huellas de violencia y diversas características que podrían permitir su identificación

El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas dio a conocer la localización sin vida de un hombre que contaba con una ficha de búsqueda activa a nombre de Alejandro Luna Ponce, de 27 años.

El hallazgo ocurrió este martes 1 de septiembre, en una brecha ubicada al fondo de la colonia Vista Alta, en el cruce de la brecha Berrendo con el Viaducto Reynosa, poco antes de que el colectivo iniciara formalmente su jornada de búsqueda.

Edith González Treviño, dirigente del colectivo, informó que el cuerpo presentaba huellas de violencia y diversas características que podrían permitir su identificación.

Entre ellas se encuentran cabello crespo u ondulado, un tatuaje de una cruz en el lado izquierdo del cuello y una cicatriz en el abdomen.

También vestía pantalón negro de mezclilla, bóxer negro con rojo en la parte superior y calcetas de diferentes pares: una negra con rayas blancas y otra negra con verde.

Como seña particular, presentaba en el antebrazo derecho un tatuaje con la silueta de una familia, una corona y un lazo, además de la fecha “31.07.23” y el nombre “Moisés”.

De acuerdo con la ficha difundida por el colectivo, Alejandro Luna Ponce tenía 27 años y los hechos relacionados con su desaparición fueron registrados el 30 de agosto de 2026.

La ficha establece a Reynosa como lugar de los hechos y señala a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas como autoridad competente.

González Treviño señaló que familiares de Alejandro aseguraron que el día de su desaparición, cuando se encontraba en la colonia Loma Real, habría sido retenido presuntamente por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“A él lo levantaron los de la SEDENA”, afirmó la dirigente del colectivo al referirse al señalamiento realizado por los familiares.

Agregó que la familia presentó una denuncia por la desaparición, pero consideró que el caso no habría avanzado como esperaban.

Ante esta situación, González Treviño exigió que se investigue el señalamiento y que se determine si existe responsabilidad de elementos militares en los hechos.

“Exigimos que se abra la carpeta de homicidio contra los de la SEDENA”, declaró.

El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas reiteró la exigencia de que se esclarezca la muerte y las circunstancias de la desaparición de Alejandro Luna Ponce.

Los señalamientos sobre la presunta participación de elementos de la SEDENA corresponden, hasta el momento, a lo manifestado por familiares y por la dirigente del colectivo, por lo que deberán ser investigados y esclarecidos por las autoridades correspondientes.