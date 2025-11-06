Localizan sin vida a familia desaparecida en Reynosa

Los restos fueron encontrados en distintos puntos de la ciudad y se reporta la detención de una mujer y un hombre presuntamente relacionados con el caso

Autoridades estatales localizaron sin vida a los integrantes de una familia que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 31 de octubre en la colonia Hacienda Las Fuentes, sector cuatro, de Reynosa. Los restos fueron encontrados en distintos puntos de la ciudad y, de manera extraoficial, se reporta la detención de una mujer y un hombre presuntamente relacionados con el caso.

La información fue confirmada por miembros del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, a través de su chat de prensa, donde señalaron que la familia había sido localizada sin vida luego de varios días de búsqueda y coordinación con las autoridades estatales.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, un familiar acudió a la vivienda de las víctimas tras varios intentos fallidos de comunicación y encontró la casa abierta, sin energía eléctrica y con varias pertenencias faltantes, lo que derivó en el reporte de desaparición.

Las víctimas fueron identificadas como Berenice “F.”, de 37 años; Heriberto “G.”, de 41, esposo de Berenice; Ángel Manuel “G.”, de 20 años, sobrino del matrimonio; y una menor de 10 años con discapacidad intelectual.

Tras varios días de búsqueda, autoridades ministeriales y elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Tamaulipas localizaron los restos en diferentes puntos del municipio. De acuerdo con las primeras versiones, la menor fue encontrada enterrada en el patio de un domicilio ubicado en la colonia Valle Soleado, sitio donde también fueron detenidos los presuntos implicados.

En tanto, los restos de los demás integrantes de la familia fueron ubicados posteriormente en un predio cercano a la salida a San Fernando, en la zona rural de Reynosa. Peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos y las diligencias correspondientes para la identificación plena y la determinación de las causas de muerte.

Vecinos del sector Valle Soleado informaron que desde la tarde de ayer observaron una fuerte movilización de personal de la Fiscalía y agentes investigadores en el área, quienes efectuaron cateos y excavaciones en varios domicilios como parte de las pesquisas.

Asimismo, una camioneta Ford de procedencia americana y sin placas, propiedad de las víctimas, fue localizada en el mismo sector donde se halló a la menor. La unidad había sido captada por cámaras de seguridad el día de la desaparición, cuando un sujeto no identificado la abordó y se retiró del lugar. El vehículo fue asegurado y trasladado a los patios de la Fiscalía estatal como parte de las pruebas periciales.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de las víctimas ni las causas de su muerte, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar el grado de participación de las personas detenidas.