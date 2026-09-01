Localizan sin vida a adolescente en vivienda de Nuevo Laredo

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos llegaron al domicilio ubicado en la colonia Bertha del Avellano, en donde confirmaron que ya no tenía signos vitales

Mientras miles de estudiantes regresaron este lunes a las aulas, un adolescente de 14 años de edad, no lo hizo. Su pupitre y sus compañeros de la secundaria se quedaron esperándolo.

El menor, de quien no se proporcionó el nombre, fue localizado sin vida en el patio de su vivienda en la Colonia Bertha del Avellano, al poniente de la ciudad de Nuevo Laredo.

Familiares que lo encontraron inconsciente, pidieron ayuda para intentar salvarlo, pero cuando paramédicos de Protección Civil y Bomberos llegaron, confirmaron que ya no tenía signos vitales.

La información preliminar indica que él mismo se quitó la vida.

Hasta el momento se desconoce por qué el jovencito tomó esta decisión, y no se han dado detalles de la forma en que falleció.