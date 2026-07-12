Localizan restos humanos durante búsqueda en Tamaulipas

Un colectivo y autoridades localizaron restos humanos y prendas en Miguel Alemán; el hallazgo podría corresponder a una sola persona

Las jornadas de búsqueda que el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas retomó la semana pasada en el municipio de Miguel Alemán comenzaron a dar resultados con la localización de restos óseos humanos que, de manera preliminar, corresponderían a una sola persona.

La presidenta del colectivo, Edith González Treviño, informó que el hallazgo se realizó durante un operativo coordinado con la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la Guardia Nacional.

La activista destacó que estas búsquedas continúan gracias a información proporcionada de forma anónima por ciudadanos, cuyos reportes han permitido dirigir los recorridos hacia zonas donde existen indicios de posibles inhumaciones clandestinas.

Los restos fueron localizados sobre la superficie del terreno, junto con diversas prendas de vestir, y el caso fue registrado por el colectivo como el positivo número 29.

La organización hizo un llamado a las familias con personas desaparecidas para que, en caso de reconocer la ropa encontrada, acudan ante la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas para solicitar las confrontas correspondientes y contribuir al proceso de identificación.