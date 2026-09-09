Localizan presunta fosa y restos humanos en Miguel Alemán

Las integrantes del colectivo señalaron que este representa el positivo número 42 localizado durante sus acciones de búsqueda

Una nueva búsqueda positiva volvió a encender las alertas en Miguel Alemán, donde integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizaron una presunta fosa clandestina y diversos restos óseos humanos durante las jornadas realizadas el pasado fin de semana.

Los resultados se suman a una serie de hallazgos registrados anteriormente en distintos puntos de este municipio, muchos de ellos derivados de información y denuncias anónimas que han permitido a los buscadores orientar sus recorridos hacia zonas donde podrían existir más víctimas.

Localizan restos óseos e indicios durante la búsqueda

El nuevo hallazgo se registró durante una jornada de prospección en campo realizada con el acompañamiento de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. En el sitio fueron localizados un cráneo, vértebras, costillas, radio, cúbito, fémur y pelvis, además de un brazo completo que portaba una pulsera de cuentas verdes.

Junto a los restos también fueron encontrados indicios que podrían ser importantes para la investigación, entre ellos prendas de vestir: un boxer azul de la marca Lotto y un fragmento de pantalón deteriorado por el paso del tiempo y las condiciones del terreno.

Las integrantes del colectivo señalaron que este representa el positivo número 42 localizado durante sus acciones de búsqueda, una cifra que refleja la magnitud del trabajo que realizan las familias buscadoras en Tamaulipas para tratar de encontrar a sus seres queridos.

Realizarán estudios para intentar identificar los restos

Los restos y objetos localizados serán entregados a las autoridades correspondientes para que se lleven a cabo los estudios periciales, antropológicos y genéticos que permitan determinar su origen e intentar establecer la identidad de la persona localizada. Hasta ahora no existe una identificación oficial.

El hallazgo vuelve a poner bajo la lupa a Miguel Alemán, municipio donde en búsquedas anteriores también han sido localizados restos humanos y posibles fosas clandestinas.

Para los colectivos, cada denuncia anónima puede convertirse en una pista fundamental para llegar a nuevos puntos de búsqueda y ampliar las posibilidades de localizar a personas que permanecen desaparecidas.

Colectivo pide actualizar los perfiles genéticos

Ante estos resultados, el Colectivo Amor por los Desaparecidos hizo un llamado a las familias que tienen algún ser querido desaparecido para que soliciten la actualización y confronta de sus perfiles genéticos con las muestras obtenidas de los restos localizados.

Mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes, las familias buscadoras aseguran que continuarán recorriendo brechas, terrenos y zonas apartadas de Tamaulipas, siguiendo cada pista y cada denuncia con la esperanza de encontrar a quienes todavía no regresan a casa.