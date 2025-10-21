Localizan nuevo cementerio clandestino en ejido de Reynosa

En el sitio fueron halladas dos fosas clandestinas que contenían dos cráneos y varios restos óseos humanos, además de prendas de vestir

Un nuevo cementerio clandestino fue localizado durante una acción de búsqueda coordinada entre el colectivo Amor por los Desaparecidos y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, realizada en un predio rural del ejido El Porvenir, al norte del ejido Galo Álvarez y a varios kilómetros de la carretera a San Fernando.

En el sitio fueron halladas dos fosas clandestinas que contenían dos cráneos y varios restos óseos humanos, además de prendas de vestir, entre ellas zapatos, ropa interior, un anillo de plata y un par de esposas enmohecidas.

Las autoridades estatales continúan con los trabajos periciales y de recuperación de evidencias, con el propósito de establecer la identidad de las víctimas y determinar el tiempo aproximado de los entierros.

Se emitió un exhorto a las familias que tengan personas desaparecidas y que aún no hayan presentado denuncia formal ante la autoridad correspondiente, para que acudan a la Agencia del Ministerio Público, ubicada en la colonia Rodríguez, donde podrán proporcionar los perfiles genéticos completos.

La dependencia reiteró que es fundamental contar con un grupo familiar de perfiles genéticos al momento de solicitar una confronta directa con los restos localizados, con el fin de agilizar los procesos de identificación y dar certeza a las familias que buscan a sus seres queridos.