Localizan muerto a ejemplar de delfín en la Playa Bagdad

Integrantes del colectivo ambientalista notificaron del hallazgo a las autoridades competentes para iniciar la investigación.

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Una cría de delfín fue localizada sin vida durante la mañana de este jueves en Playa Bagdad, en Matamoros, por técnicos comunitarios de Conibio Global A.C.

De acuerdo con la organización, el ejemplar presentaba una lesión traumática extensa en la región cervical ventral, cerca de la zona donde se inserta una de sus aletas pectorales.

Hasta el momento se desconoce qué provocó la lesión, ya que, según Conibio Global, mediante una observación externa no es posible establecer si el daño fue ocasionado por la interacción con algún depredador, artes de pesca u otro tipo de traumatismo.

La organización informó que dará aviso a las autoridades correspondientes para documentar el hallazgo y determinar las acciones a seguir.

El ejemplar será dispuesto conforme a las indicaciones de las autoridades y bajo los procedimientos establecidos en el Protocolo de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos.